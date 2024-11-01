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Junts votará junto al PP en contra del decreto que prorroga los alquileres

El decreto de vivienda que lleva la prórroga de los alquileres tiene cada vez menos futuro. Fuentes de Junts han confirmado a diversos medios que van a votar en contra de su convalidación en el Congreso de los Diputados, lo que haría suspender el decreto automáticamente después de la votación. La negativa de Junts se une a la del PP, que ni siquiera ha querido sentarse a negociar con Sumar, que ha tomado el riesgo de liderar estas difíciles negociaciones. Los de Yolanda Díaz han decidido convocar una ronda de contactos con todos los socios de

| etiquetas: pp , junts , votaran , contra , prorroga , alquileres
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10 comentarios
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Dragstat #4 Dragstat
A ver, son partidos de derechas, carcajada, corte de manga a los pringados alquilados y a sacarles la sangre como sanguijuelas, que esto es un negocio.
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#2 Suleiman
Que sorpreson!
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taSanás #1 taSanás
Salvo que se le conceda algo...
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mariKarmo #8 mariKarmo
Yo estoy muy harto de leer las típicas mierdas de titulares de “votan juntos”.

No, no votan juntos. Votan lo mismo. Y ya está. Que no somos gilipollas.

Parfavá ya eh
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#6 Pitchford
Al parecer, hay muchas posibilidades de que todas las solicitudes de prórroga durante el mes de vigencia del decreto vayan a ser válidas, con las limitaciones de subida del decreto, aunque los contratos terminen más adelante. Si fuera así, el impacto sería muy grande. Algunos alquileres se firmaron justo tras la pandemia, a precios mucho más bajos que los medios históricos, así que a los propietarios no les va a parecer justa su prorrogación.. Quizá se podría haber estipulado un justiprecio.
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jdmf #10 jdmf
Lo lamentable, es que luego esos inquilinos votarán a la derecha
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Battlestar #5 Battlestar
A ver, por intentarlo que no quede, pero más que "difíciles negociaciones" eran "imposibles" y creo que lo sabían, pero bueno, lo dicho, por probar que no quede.

En este tema como siempre lo que más me sorprende es que aun haya gente que piense que la "mayoría" de gente apoya la posición de sumar y no la de PP, Junts y otros.

Es hora de despertar y darse cuenta que en el tema de los alquileres la mayoría no está en contra de los propietarios, lo cual no quiere…   » ver todo el comentario
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#7 bol
#5 Desde Boyer hasta ahora las políticas de la vivienda han estado protegiendo a los propietarios y a los bancos. Nunca pierden propiedades ni los unos ni los otros. Los que nunca las ganan son los que pagan alquiler porque no pueden ni podrán ser propietarios nunca.
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Arkhan #9 Arkhan
#5 Ese es el problema que tenemos con la conciencia de clase en este país: el obrero no tiene que tener ninguna empatía con la clase alta.

Desde el momento en el que empatiza con quien tiene el poder ha perdido
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Veo #3 Veo
menuda pantomima con sumar...

Con el PSOE todos los sapos se los come la izquierda, si querían sacar la rebaja de impuestos sumar debería haber exigido la prórroga de alquileres, todo junto.

Con esta pantomima se ha sacado la rebaja de impuestos pero no la prórroga de alquileres, justo lo que quería Junts.
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menéame