Junts votará junto al PP en contra del decreto que prorroga los alquileres

El decreto de vivienda que lleva la prórroga de los alquileres tiene cada vez menos futuro. Fuentes de Junts han confirmado a diversos medios que van a votar en contra de su convalidación en el Congreso de los Diputados, lo que haría suspender el decreto automáticamente después de la votación. La negativa de Junts se une a la del PP, que ni siquiera ha querido sentarse a negociar con Sumar, que ha tomado el riesgo de liderar estas difíciles negociaciones. Los de Yolanda Díaz han decidido convocar una ronda de contactos con todos los socios de
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No, no votan juntos. Votan lo mismo. Y ya está. Que no somos gilipollas.
Parfavá ya eh
En este tema como siempre lo que más me sorprende es que aun haya gente que piense que la "mayoría" de gente apoya la posición de sumar y no la de PP, Junts y otros.
Es hora de despertar y darse cuenta que en el tema de los alquileres la mayoría no está en contra de los propietarios, lo cual no quiere… » ver todo el comentario
Desde el momento en el que empatiza con quien tiene el poder ha perdido
Con el PSOE todos los sapos se los come la izquierda, si querían sacar la rebaja de impuestos sumar debería haber exigido la prórroga de alquileres, todo junto.
Con esta pantomima se ha sacado la rebaja de impuestos pero no la prórroga de alquileres, justo lo que quería Junts.