Junts votará junto al PP en contra del decreto que prorroga los alquileres

El decreto de vivienda que lleva la prórroga de los alquileres tiene cada vez menos futuro. Fuentes de Junts han confirmado a diversos medios que van a votar en contra de su convalidación en el Congreso de los Diputados, lo que haría suspender el decreto automáticamente después de la votación. La negativa de Junts se une a la del PP, que ni siquiera ha querido sentarse a negociar con Sumar, que ha tomado el riesgo de liderar estas difíciles negociaciones. Los de Yolanda Díaz han decidido convocar una ronda de contactos con todos los socios de