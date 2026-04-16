Junts suspende relaciones con Sumar hasta que "se disculpe" por llamarles racistas

Junts ha decidido suspender todas sus relaciones con Sumar hasta que "se disculpe" después de que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya tachado al partido que lidera Carles Puigdemont de "racista y clasista". Así lo han anunciado fuentes de la dirección de Junts a EFE, que avisan de que, si los de Yolanda Díaz no rectifican, no les cogerán el teléfono ni se sentarán a negociar con ellos sobre ningún asunto. "Si quieren aprobar algo en el Congreso, que vayan a buscar al PP", añaden las mismas fuentes. La congelación de las