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Junts suspende relaciones con Sumar hasta que "se disculpe" por llamarles racistas

Junts suspende relaciones con Sumar hasta que "se disculpe" por llamarles racistas

Junts ha decidido suspender todas sus relaciones con Sumar hasta que "se disculpe" después de que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya tachado al partido que lidera Carles Puigdemont de "racista y clasista". Así lo han anunciado fuentes de la dirección de Junts a EFE, que avisan de que, si los de Yolanda Díaz no rectifican, no les cogerán el teléfono ni se sentarán a negociar con ellos sobre ningún asunto. "Si quieren aprobar algo en el Congreso, que vayan a buscar al PP", añaden las mismas fuentes. La congelación de las

| etiquetas: junts , sumar
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7 comentarios
6 2 0 K 81 actualidad
#7 DenisseJoel
Ser clasista y que te moleste que te lo digan es bastante incoherente. La gente debería reconocer lo que es, sean clasistas, fascistas, sexistas, etc. Al menos que sean coherentes.
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#1 luckyy
Pies ahora no respiro!!!
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obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Gracias, venia a eso mismo.
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#3 Leon_Bocanegra
#1 por el olor a Pies?
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Spirito #5 Spirito *
#3 Si @luckyy cumple con la media de edad por aquí, con más años que un saco de almanaques, el olor a pies se le presupone (como en la mili la valentía)

¡Qué cosas tienes! xD
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Racistas, clasistas, sionistas... y llorones. A mamar.
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Spirito #4 Spirito
Ni que tan mal, oye... que ésos fachillas de banderita de turno son capaces de llamar a Abogados Cristianos para que inicien una querella por ofensión de sus sentimientos catalano-católicos.

Ojito. xD
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menéame