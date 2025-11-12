Junts responsabiliza a Sánchez de bloquear la legislatura: “No ha aprovechado la oportunidad”

·
congreso
,
junts
,
psoe
,
rufian
18 comentarios
#1
Magog
Junts son unos mierdas, siempre lo han sido
7
K
95
#2
Ovidio
#1
Pues el PSOE bien que les ha hecho mamadas, como la aberración de la amnistía
1
K
20
#3
Shuquel
#2
¿Esa amnistía que hace que Puigdemont no venga todavía?
2
K
28
#5
Ovidio
#3
La que hace que muchos otros no estén en la cárcel
1
K
20
#7
Shuquel
#5
Pero el líder de todo, que es lo que les fastidia a los que mandan en Junts, no puede volver a Cataluña.
0
K
10
#13
argonitran
#5
La amnistía ha servido para salvar a los policías que deberían haber ido a la cárcel.
0
K
9
#14
pedrario
#3
Que la amnistía no aplique a Puigdemont es gracias al TS, y por esa decisión han tenido a fontaneros del PSOE sacando mierda para joder a los jueces y tumbar los casos del procés.
No vas a encontrar defensa al PSOE en ese caso.
0
K
10
#16
Shuquel
#14
Al que más beneficia que la amnistía no se cumpla es a Sánchez.
0
K
10
#17
pedrario
#16
A Sanchez le da igual todo mientras no le monten una moción de censura y no haciendo la amnistía y tragando mierda, la habría tenido, igual que de no haber mandado fontaneros.
0
K
10
#11
mam23
#2
les gustaba mas las de Aznar , ese bigote le daba un toque especial.
0
K
7
#6
Shuquel
Yo entiendo que estén molestos en Junts, han perdido la Generalitat, no tienen la alcaldía de Barcelona, Puigdemont no puede volver a Cataluña,
3
K
54
#8
Pertinax
#6
...y ahora tienen que pelear el churro con Aliança Catalana.
1
K
22
#9
Shuquel
#8
Ellos saben que contra PP y Vox viven mejor. Y tienen que darse prisa antes de que, como bien dices tú, se los coma Aliança Catalana
1
K
22
#12
mam23
#6
nunca estarán contentos, necesitan una excusa para su incompetencia.
0
K
7
#4
El_dinero_no_es_de_nadie
Quien con niños se acuesta, meado se levanta
2
K
44
#15
bioibon
*
No se que piensa la gente que es Junts. Es la versión catalana del ala mas dura del PP, rallando con VOX. Además ahora les ha salido competencia por la ultraderecha y están aplicando la misma política de mimesis con la ultraserecha igual que el PP hace con VOX.
Junts necesita a VOX y el PP en Madrid, como el PP y VOX necesitan de ETA.
1
K
22
#18
eaglesight1
Han visto que mentir no tiene consecuencias negativas, en muchos casos las tiene positivas y en esas están.
0
K
20
oceanon3d
Según se den cuesta su nuevo relato no cuela lo van a cambiar para volver a lo de siempre.
0
K
9
