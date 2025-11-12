edición general
4 meneos
14 clics
Junts responsabiliza a Sánchez de bloquear la legislatura: “No ha aprovechado la oportunidad”

Junts responsabiliza a Sánchez de bloquear la legislatura: “No ha aprovechado la oportunidad”

Rufián acusa a Nogueras de “mentir” cuando afirma que su voto en contra en todas las leyes del Gobierno español no afectará a Catalunya

| etiquetas: congreso , junts , psoe , rufian
4 0 0 K 60 politica
18 comentarios
4 0 0 K 60 politica
Comentarios destacados:    
Magog #1 Magog
Junts son unos mierdas, siempre lo han sido
7 K 95
#2 Ovidio
#1 Pues el PSOE bien que les ha hecho mamadas, como la aberración de la amnistía
1 K 20
Shuquel #3 Shuquel
#2 ¿Esa amnistía que hace que Puigdemont no venga todavía?
2 K 28
#5 Ovidio
#3 La que hace que muchos otros no estén en la cárcel
1 K 20
Shuquel #7 Shuquel
#5 Pero el líder de todo, que es lo que les fastidia a los que mandan en Junts, no puede volver a Cataluña.
0 K 10
#13 argonitran
#5 La amnistía ha servido para salvar a los policías que deberían haber ido a la cárcel.
0 K 9
pedrario #14 pedrario
#3 Que la amnistía no aplique a Puigdemont es gracias al TS, y por esa decisión han tenido a fontaneros del PSOE sacando mierda para joder a los jueces y tumbar los casos del procés.

No vas a encontrar defensa al PSOE en ese caso.
0 K 10
Shuquel #16 Shuquel
#14 Al que más beneficia que la amnistía no se cumpla es a Sánchez.
0 K 10
pedrario #17 pedrario
#16 A Sanchez le da igual todo mientras no le monten una moción de censura y no haciendo la amnistía y tragando mierda, la habría tenido, igual que de no haber mandado fontaneros.
0 K 10
#11 mam23
#2 les gustaba mas las de Aznar , ese bigote le daba un toque especial.
0 K 7
Shuquel #6 Shuquel
Yo entiendo que estén molestos en Junts, han perdido la Generalitat, no tienen la alcaldía de Barcelona, Puigdemont no puede volver a Cataluña,
3 K 54
Pertinax #8 Pertinax
#6 ...y ahora tienen que pelear el churro con Aliança Catalana.
1 K 22
Shuquel #9 Shuquel
#8 Ellos saben que contra PP y Vox viven mejor. Y tienen que darse prisa antes de que, como bien dices tú, se los coma Aliança Catalana
1 K 22
#12 mam23
#6 nunca estarán contentos, necesitan una excusa para su incompetencia.
0 K 7
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Quien con niños se acuesta, meado se levanta
2 K 44
bioibon #15 bioibon *
No se que piensa la gente que es Junts. Es la versión catalana del ala mas dura del PP, rallando con VOX. Además ahora les ha salido competencia por la ultraderecha y están aplicando la misma política de mimesis con la ultraserecha igual que el PP hace con VOX.

Junts necesita a VOX y el PP en Madrid, como el PP y VOX necesitan de ETA.
1 K 22
eaglesight1 #18 eaglesight1
Han visto que mentir no tiene consecuencias negativas, en muchos casos las tiene positivas y en esas están.
0 K 20
oceanon3d #10 oceanon3d
Según se den cuesta su nuevo relato no cuela lo van a cambiar para volver a lo de siempre.
0 K 9

menéame