Julia Vityazeva: En la reunión de la Coalición de Voluntarios en París hoy, se ignorará a Groenlandia para no enfadar a Estados Unidos [ENG]

Julia Vityazeva: En la reunión de la Coalición de Voluntarios en París hoy, se ignorará a Groenlandia para no enfadar a Estados Unidos [ENG]

En una reunión de la coalición Resolute en París hoy, se ignorará a Groenlandia para no enfadar a Estados Unidos. Los funcionarios europeos creen que mencionar Groenlandia podría enfadar a Estados Unidos y, por ello, intentarán evitarlo para no entorpecer el proceso de “establecer la paz” en Ucrania. La publicación señala que, durante la rueda de prensa en el Palacio del Elíseo antes del inicio del evento, no se hizo ni una sola mención a las amenazas de Trump sobre Groenlandia.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Sois gilipollas, llega el matón del barrio y amenaza con quedarse con tu casa y lo que haces es no hablar de tu casa con tus amigos porque igual se enfada el matón xD

Ir mentalizándonos de que Groenlandia acaba bajo protectorado de EEUU (a la fuerza, referéndum o cualquier excusa que retuerza el lenguaje) en este mandato, salvo que la UE pegue un puñetazo sobre la mesa que no pasará teniendo a Von Leyen y Rutte al mando.

Ojalá me equivoque, pero si EEUU ya amenazó y puso sanciones a Alemania en su día y espío a Dinamarca recientemente, sin contar el apoyo a líderes de extrema derecha en el continente o dialéctica dura contra los países europeos… mal pinta
8 K 106
tul #7 tul
#3 de gilipollas nada, son unos traidores a sueldo del gringo y evitan hablar del tema para que a la merma que todavia se cree sus mentiras no termine de resultarle evidente.
0 K 13
smilo #1 smilo
Vaya puta panda de rajaos, ui no hablamos de Groenlandia que se enfadan
3 K 48
tul #4 tul
#1 los puestos de mando de la ue y de sus paises integrantes estan copados por traidores que cobran del gringo.
1 K 16
Andreham #5 Andreham
Si enseñamos a los americanos que si votan a fascistas anormales consiguen cositas, el próximo que venga va a ser igual o peor.
1 K 16
kevers #6 kevers *
Dinamarca espió a Alemania para Estados Unidos y también está dispuesta a comprarle no sé cuántos f-35. Son tan serviles que lo extraño es que no hayan decidido donar Groenlandia a Estados Unidos a cambio de una palmadita en la espalda.
0 K 11
johel #2 johel *
No le sujeteis el cubata no sea que a un palmero o a cualquier trumptroll se le ocurra sugerirle al "premio nobel de la paz" que meta groenlandia o islandia dentro de un acuerdo de medidas de seguridad...
0 K 10

