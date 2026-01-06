Julia Vityazeva: En la reunión de la Coalición de Voluntarios en París hoy, se ignorará a Groenlandia para no enfadar a Estados Unidos [ENG]

En una reunión de la coalición Resolute en París hoy, se ignorará a Groenlandia para no enfadar a Estados Unidos. Los funcionarios europeos creen que mencionar Groenlandia podría enfadar a Estados Unidos y, por ello, intentarán evitarlo para no entorpecer el proceso de “establecer la paz” en Ucrania. La publicación señala que, durante la rueda de prensa en el Palacio del Elíseo antes del inicio del evento, no se hizo ni una sola mención a las amenazas de Trump sobre Groenlandia.