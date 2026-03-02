edición general
Julia, 86 años, abuela cocinera: “Para la tortilla de patatas corto la cebolla muy pequeñita y la frío con las patatas y, cuando ya están pochadas, las picoteo con la cuchara de madera para deshacerla

Julia, con 60.000 seguidores en Instagram, domina uno de los platos más emblemáticos de la cocina española: la tortilla de patatas. Elaborada con ingredientes sencillos —huevos, patatas, aceite de oliva y, según el gusto, cebolla— es un plato que no falla nunca. Uno de los grandes debates de la gastronomía española es tortilla con cebolla o sin; Julia confiesa que “a veces las hago con cebolla y otras sin, pero me gusta más con cebolla”. Lo que sí tiene claro es que no le gusta “cuando el huevo queda suelto”.

#1 ldoes
En qué berenjenal se está metiendo esta pobre señora sin saberlo
5
#4 cocococo
#1 Yo hago la tortilla con berenjenas, en lugar de echarle patatas le pongo berenjenas:
www.abc.es/recetasderechupete/tortilla-de-berenjena-y-cebolla-una-rece
1
josde #10 josde
#4 Y yo le pongo huevos de gallina criadas libres en el suelo, xD
0
devilinside #5 devilinside
#1 Una diosa, una diva de la cocina
2
Battlestar #8 Battlestar
#1 Mientras no eche guisantes a la paella ni parta la pasta para cocerla aun hay esperanza.
0
#13 diablos_maiq
#1 a ver qué hace cuando se a decrete una fatwa contra ella
0
Asimismov #2 Asimismov
Así la hago yo cuando se va a comer fría y jugosa sin cebolla cuando se va a comer caliente.
1
Metabarón #11 Metabarón
Menéame es un nido de cebollistas!
1
FrayM #16 FrayM *
Mi padre la hacía así porque su madre así le enseñó y así la hago yo también y me resulta tan deliciosa como tediosa de hacer, para qué nos vamos a engañar xD xD
0
Fedorito #3 Fedorito
Julia confiesa que “a veces las hago con cebolla y otras sin, pero me gusta más con cebolla”

Será una gran cocinera pero sus gustos culinarios dejan mucho que desear.
0
devilinside #6 devilinside
#3 Mira en tu interior y repiénsate lo que dices, hereje
4
#7 Leclercia_adecarboxylata
#3 Eso es concebollismofobia.
1
IvanDrago #15 IvanDrago
#7 eso es ser una persona de bien xD
0
IvanDrago #14 IvanDrago
Tortilla a la cebolla... Sois unos amargados y por eso necesitais joderla con el dulzor!
0
Nekobasu #9 Nekobasu
86 años.. supongo que ya chochea.. por qué confundir las patatas con cebollas en la "tortilla de patatas sin cosas" es de 1º de Alzheimer
0
Baalverith #12 Baalverith
Mi abuela nos hacía lo mismo, nos decía que no llevaba pero levaba :troll: :foreveralone:
0
Jesus_Lafuente #17 Jesus_Lafuente
Sin cebolla no es tortilla es una torta de huevos y patatas. Mínimo tres ingredientes.
0

menéame