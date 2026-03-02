Julia, 86 años, abuela cocinera: “Para la tortilla de patatas corto la cebolla muy pequeñita y la frío con las patatas y, cuando ya están pochadas, las picoteo con la cuchara de madera para deshacerla

Julia, con 60.000 seguidores en Instagram, domina uno de los platos más emblemáticos de la cocina española: la tortilla de patatas. Elaborada con ingredientes sencillos —huevos, patatas, aceite de oliva y, según el gusto, cebolla— es un plato que no falla nunca. Uno de los grandes debates de la gastronomía española es tortilla con cebolla o sin; Julia confiesa que “a veces las hago con cebolla y otras sin, pero me gusta más con cebolla”. Lo que sí tiene claro es que no le gusta “cuando el huevo queda suelto”.