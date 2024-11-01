edición general
Juicio a 11 años de pillaje por cargos públicos del PP de Madrid en festejos municipales y eventos de la Comunidad

Juicio a 11 años de pillaje por cargos públicos del PP de Madrid en festejos municipales y eventos de la Comunidad

La Audiencia Nacional juzga al exconsejero Francisco Granados y a otras 13 personas por el amaño de contratos en grandes localidades y en empresas autonómicas

Mark_ #1 Mark_
Otro caso aislado...circulen, por favor.
Malinke #2 Malinke
¿Ocupará la noticia días y días en los medios con sesudos debates?
