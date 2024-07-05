edición general
11 meneos
23 clics
Una jueza falla que los enfermeros no tienen que hacer las camas a los médicos de guardia

Una jueza falla que los enfermeros no tienen que hacer las camas a los médicos de guardia

La titular del juzgado de lo social número 6 de Sevilla ha dado la razón a un grupo de enfermeras de una clínica del grupo Fremap... Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/medicos-nos-deberian-hacer-cama-guardias

| etiquetas: medicos , sanidad
10 1 3 K 79 actualidad
9 comentarios
10 1 3 K 79 actualidad
tul #2 tul
joder con los señoritos
3 K 46
#4 Grahml
#0 Duplicada
www.meneame.net/m/actualidad/medicos-nos-deberian-hacer-cama-guardias

Ya destaca ese envío la denuncia de los TCAE y su victoria.

Además podríamos decir spam porque la has mandado tu mismo escribiendo los mismos comentarios errados como el que haces en #2.

Estás a tiempo de descartar
0 K 20
tul #8 tul
#4 mande?
0 K 15
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la jueza alude al Real Decreto 496/1995 de 7 de abril, y concluye que “no sería una función propia de la categoría profesional hacer la cama y acondicionamiento de una habitación no destinada a pacientes», y no consta en el procedimiento “que dicha habitación esté destinada a pacientes, sino a la pernocta en las guardias de anestesistas y traumatólogos”.
0 K 18
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
a ver si alguien quiere informarse y darse cuenta de qué gentuza está en huelga por unos privilegios que quieren tener sobre el resto del personal sanitario y que el Ministerio hace muy bien en no concederles!!!
0 K 18
#5 rubencho
#3 hombre, privilegios tienen. Pero a mí no me gustaría hacer una guardia y tener que empalmarla con la jornada siguiente.
0 K 6
juvenal #9 juvenal
Hay un error en la información y no se trata de los enfermeros, es de los auxiliares de enfermería, que no es los mismo.
0 K 16
#6 Juantxi
Los enfermeros nunca hacen camas, salvo si se empeñan, cosa que no ocurre, en todo caso serán las auxiliares los que hagan las camas de los hospitalizados.
0 K 11
mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
Yo prefiero deshacérselas :-P
0 K 10

menéame