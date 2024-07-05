·
Una jueza falla que los enfermeros no tienen que hacer las camas a los médicos de guardia
La titular del juzgado de lo social número 6 de Sevilla ha dado la razón a un grupo de enfermeras de una clínica del grupo Fremap...
www.meneame.net/m/actualidad/medicos-nos-deberian-hacer-cama-guardias
mejores hilos
+ valorados
#2
tul
joder con los señoritos
3
K
46
#4
Grahml
#0
Duplicada
www.meneame.net/m/actualidad/medicos-nos-deberian-hacer-cama-guardias
Ya destaca ese envío la denuncia de los TCAE y su victoria.
Además podríamos decir spam porque la has mandado tu mismo escribiendo los mismos comentarios errados como el que haces en
#2
.
Estás a tiempo de descartar
0
K
20
#8
tul
#4
mande?
0
K
15
#1
YSiguesLeyendo
la jueza alude al Real Decreto 496/1995 de 7 de abril, y concluye que "no sería una función propia de la categoría profesional hacer la cama y acondicionamiento de una habitación no destinada a pacientes», y no consta en el procedimiento "que dicha habitación esté destinada a pacientes, sino a la pernocta en las guardias de anestesistas y traumatólogos".
0
K
18
#3
YSiguesLeyendo
a ver si alguien quiere informarse y darse cuenta de qué gentuza está en huelga por unos privilegios que quieren tener sobre el resto del personal sanitario y que el Ministerio hace muy bien en no concederles!!!
0
K
18
#5
rubencho
#3
hombre, privilegios tienen. Pero a mí no me gustaría hacer una guardia y tener que empalmarla con la jornada siguiente.
0
K
6
#9
juvenal
Hay un error en la información y no se trata de los enfermeros, es de los auxiliares de enfermería, que no es los mismo.
0
K
16
#6
Juantxi
Los enfermeros nunca hacen camas, salvo si se empeñan, cosa que no ocurre, en todo caso serán las auxiliares los que hagan las camas de los hospitalizados.
0
K
11
#7
mikhailkalinin
Yo prefiero deshacérselas
0
K
10
