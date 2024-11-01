La jueza dice que el Gobierno es el responsable de mantener la pasarela de El Bocal donde murieron 6 jóvenes

La jueza señala que la responsabilidad del mantenimiento de la pasarela de El Bocal corresponde a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. La jueza Rosa Martínez ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria al considerar que es la administración central "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la pasarela siniestrada el pasado 3 de marzo en esta playa de Santander