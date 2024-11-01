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La jueza dice que el Gobierno es el responsable de mantener la pasarela de El Bocal donde murieron 6 jóvenes

La jueza dice que el Gobierno es el responsable de mantener la pasarela de El Bocal donde murieron 6 jóvenes

La jueza señala que la responsabilidad del mantenimiento de la pasarela de El Bocal corresponde a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. La jueza Rosa Martínez ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria al considerar que es la administración central "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la pasarela siniestrada el pasado 3 de marzo en esta playa de Santander

| etiquetas: gobierno , responsabilidad
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Una pregunta, cuando se inauguró, quién fue a cortar la cinta?
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Autarca #12 Autarca
#6 Según Gemini, nadie

No existen registros de un acto oficial de inauguración con corte de cinta o presencia de autoridades para la pasarela de El Bocal en 2015.

Aunque el Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que el Ayuntamiento de Santander recibió la obra ese año, la infraestructura formaba parte de un proyecto de senda costera que estuvo rodeado de polémica y que muchos vecinos y colectivos consideraron "fallido" o "inacabado".
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Mauricio_Colmenero #7 Mauricio_Colmenero
Por lo que he leído hace días ...

- La construcción la hacía el Ministerio / Gobierno Central,
- El mantenimiento posterior era responsabilidad del gobierno local.

La obra se queda casi a punto de terminar, no hay entrega por parte del Gobierno Central ni aceptación por parte del Gobierno Local, por discrepancias.

Un vecino llama al 112 ... NI PUTO CASO.


Al final, 6 chavales muertos.


Me recuerda , a hace años, mi padre , ya fallecido. Una vivienda en mal estado, ruinosa, con peligro de…   » ver todo el comentario
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#1 woke
Se van a ir todos de rositas
1 K 25
aupaatu #4 aupaatu *
En Canarias el gobierno asumió las competencias
de costas y las gestiona el Gobierno Canario.No se que comunidades las tienen transferidas pero me imagino que no serà la excepción
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JackNorte #9 JackNorte *
#4 "El Gobierno de Cantabria está en proceso de asumir las competencias de Costas, con el objetivo de gestionar su litoral con criterios propios antes de finalizar la legislatura actual. Actualmente, el Estado mantiene la responsabilidad principal, incluyendo el mantenimiento de infraestructuras como la pasarela de El Bocal, foco de investigaciones judiciales. "
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josete15 #2 josete15
Pues si les corresponde a ellos, que apechuguen. Lo cual no quita que si la municipal que atendió la llamada hubiera puesto una cinta, esto no hubiera pasado.
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#3 mcfgdbbn3 *
#2: A saber cuántas llamadas hubo y no hicieron caso.

De todas maneras me resulta rara la sentencia. ¿No dijeron que el ayuntamiento recepcionó la obra?
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Supercinexin #10 Supercinexin
#3 Habrá que ver cuántas veces se reportó el mal estado y si los municipales hicieron algo. Si hay algo en mal estado y no se reporta a la autoridad competente, evidentemente dicha autoridad no actúa, por puro desconocimiento, y no por desidia ni mucho menos mala fe.

Habría que seguir el caso, más allá de los titulares sesgados que siguen claras agendas políticas de los patrocinadores del panfleto en cuestión, para analizar qué ha pasado realmente teniendo en cuenta todo el contexto. Algo que por supuesto el facherío no va a hacer porque ya lej han disho que la curpa de to la tiene er Perro, o sea suficiente datos ya, no hase farta disir na más.
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#8 Nouveau
La culpa siempre del perro. El propietario ya tal.
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cocolisto #11 cocolisto
No entiendo mucho del tema pero sé que un Sr llama el día antes de la muerte de los muchachos a la policía local denunciando el mal estado de la pasarela y ni puñetero caso.Eso debería ser el comienzo de la investigación que debería ser ejemplar, para que el resto de cargos de distintos tipos fueran más atentos a las llamadas y denuncias de los ciudadanos.
La jueza por lo que se ve tira al tejado.
0 K 15

menéame