La jueza dice que el Gobierno es el responsable de mantener la pasarela de El Bocal donde murieron 6 jóvenes

La jueza señala que la responsabilidad del mantenimiento de la pasarela de El Bocal corresponde a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. La jueza Rosa Martínez ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria al considerar que es la administración central "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la pasarela siniestrada el pasado 3 de marzo en esta playa de Santander
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No existen registros de un acto oficial de inauguración con corte de cinta o presencia de autoridades para la pasarela de El Bocal en 2015.
Aunque el Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que el Ayuntamiento de Santander recibió la obra ese año, la infraestructura formaba parte de un proyecto de senda costera que estuvo rodeado de polémica y que muchos vecinos y colectivos consideraron "fallido" o "inacabado".
- La construcción la hacía el Ministerio / Gobierno Central,
- El mantenimiento posterior era responsabilidad del gobierno local.
La obra se queda casi a punto de terminar, no hay entrega por parte del Gobierno Central ni aceptación por parte del Gobierno Local, por discrepancias.
Un vecino llama al 112 ... NI PUTO CASO.
Al final, 6 chavales muertos.
Me recuerda , a hace años, mi padre , ya fallecido. Una vivienda en mal estado, ruinosa, con peligro de… » ver todo el comentario
de costas y las gestiona el Gobierno Canario.No se que comunidades las tienen transferidas pero me imagino que no serà la excepción
De todas maneras me resulta rara la sentencia. ¿No dijeron que el ayuntamiento recepcionó la obra?
Habría que seguir el caso, más allá de los titulares sesgados que siguen claras agendas políticas de los patrocinadores del panfleto en cuestión, para analizar qué ha pasado realmente teniendo en cuenta todo el contexto. Algo que por supuesto el facherío no va a hacer porque ya lej han disho que la curpa de to la tiene er Perro, o sea suficiente datos ya, no hase farta disir na más.
La jueza por lo que se ve tira al tejado.