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La jueza comunica a Errejón que archiva la segunda denuncia presentada contra él por agresión sexual

La jueza comunica a Errejón que archiva la segunda denuncia presentada contra él por agresión sexual

En la providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer Plaza número 12 indica que, no obstante, “le hace saber” a través de su letrada de la denuncia presentada contra él y del archivo de la misma. En este sentido, también se dirige en la misma resolución a la Asociación de Defensa Integral de Víctimas de Delito Especializa de que tampoco acepta su personación como acusación popular por idéntico motivo y dada la naturaleza del delito perseguido.

| etiquetas: jueza , errejón , segunda denuncia , archivo
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Black_Diamond #4 Black_Diamond
Errejón ha dado orden a su abogado de recurrir el archivo de la denuncia, porque las denuncias falsas no existen.
5 K 77
#12 vicox
#4 Afirmo rotundamente que nadie se puede beber ginebra con vinagre. Solo por llevarme la contraria, hay una persona que se pide una ginebra con vinagre. Esto no demuestra que la gente beba ginebra con vinagre.
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anarion321 #13 anarion321
#12 Pero, ¿lo pidió o se lo bebió?
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#1 Zamarro
Los titulares ya estan amortizados, lo que pase en adelante solo es marear la perdiz hasta que merezca la pena volver a reabrir el caso para sacar mas titulares.
1 K 19
oceanon3d #2 oceanon3d
Circo a tres pistas ... en breve saldrá otra.
1 K 19
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
El abogado de Mouliaa ha conseguido poder presentar, durante el juicio, a Errejon como una persona con una conducta habitual de acoso a mujeres ya que ademas de Mouliaa otra mujer presento una denuncia aunque luego la retirase.

Que sea el mismo abogado de ambas mujeres ha sido simple casualidad.

Win-win.
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#7 tpm1
#5 El con su carta de dimisión hablando de contradicciones en lugar de negarlo todo, tampoco es que ayudase mucho.
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plutanasio #3 plutanasio
Espero que al menos se haya rehabilitado del consumo de sustancias.
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#8 Dedalos
#3 eres de la policía o un amigo íntimo?
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#11 Dedalos
#9 por la preocupación que llevas, digo
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CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
menudo panorama, entre los "periodistas" con el tema salvame, los retarders estos, que de tiempo, recursos, para un pequeño grupo que viven de puta madre y señalando al resto de la sociedad...ahorrariamos mas si instaurasemos la santa inquisicion y los precesaramos todos en plaza publica con su san benito y dejar de colapsar medios.
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#10 Dedalos *
...
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menéame