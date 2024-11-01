La jueza comunica a Errejón que archiva la segunda denuncia presentada contra él por agresión sexual

En la providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer Plaza número 12 indica que, no obstante, “le hace saber” a través de su letrada de la denuncia presentada contra él y del archivo de la misma. En este sentido, también se dirige en la misma resolución a la Asociación de Defensa Integral de Víctimas de Delito Especializa de que tampoco acepta su personación como acusación popular por idéntico motivo y dada la naturaleza del delito perseguido.