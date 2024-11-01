edición general
El juez Peinado investigó una denuncia por las residencias de Ayuso que terminó archivada

El juzgado de Instrucción número 41 concluyó que “no ha quedado acreditada la comisión de ilícito penal alguno” sobre un caso relacionado con los ‘protocolos de la vergüenza’. Este periódico ha tenido acceso a los textos que certifican la demanda, así como al auto de sobreseimiento, pero se reserva datos personales por respeto a la persona afectada y su familia

reivaj01 #1 reivaj01
Si archiva, por que archiva y si no, por que no.
El caso es meteros con el juez este.
camvalf #4 camvalf
Que se den con un canto en el pecho, al menos la investigo, hay por los menos dos casos que ha pasado de ellos y un sospechosamente esta relacionado con el PP al menos que se sepa y el otro son de criptobros que ya se sabe de que pie cojean.
#2 laruladelnorte
Víctimas de residencias explican que las querellas se repartieron por todos los juzgados de Madrid en función de dónde se encontraba el centro y comparan situaciones: “Ha hecho una investigación prospectiva a Begoña Gómez y, sin embargo, los casos de geriátricos que cayeron en su juzgado no se sometieron precisamente a una investigación exhaustiva, sino que se cumplieron unas diligencias muy básicas y se archivaron sin investigación alguna (…) La Justicia está dejando bastante que desear, pero vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar”.

El juez Peinado solo va detrás de los casos importantes y las muertes de esas personas parece que no lo son...
Gadfly #3 Gadfly
Delay y Ayuseame
