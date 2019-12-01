·
main action
El juez Peinado desimputa al delegado del Gobierno en Madrid del ‘caso Begoña’
El magistrado cumple el mandato de la Audiencia Provincial que le obliga a archivar la imputación por malversación.
desimputación
delegado
gobierno
madrid
caso
begoña
juez
peinado
#1
Dene
cumple el mandato.
. vamos, que no lo parece que lo haga por gusto.
4
K
63
#4
txepel
Cómo es este hombre. Unas veces le entran las prisas y te cita a declarar un domingo y otras le ordenan desimputarte y tarda 12 días en hacerlo.
4
K
58
#3
Barriales
Espero ver el dia que el imputado sea el.
1
K
18
#7
Ludovicio
#3
Tal como están las cosas en este país, vivirá como un héroe de la derecha de este país, y sin consecuencias, el resto de su vida.
1
K
26
#8
Alegremensajero
#3
Te van a salir telarañas esperando verlo.
0
K
7
#5
TheIpodHuman
*
desimputa al delegado de Gobierno de la CAM pero solo por un ratito, hasta que encuentre nuevas pruebas o indicios aunque sean de dudosa procedencia para poder volver a imputarlo de nuevo...
0
K
14
#9
Albarkas
#5
Y las pruebas serán los titulares de un periódico dirigido por un colega suyo. "El que pueda hacer, que haga".
1
K
23
#10
laruladelnorte
Peinado dice ahora que ha quedado “plenamente acreditado” que Martín Aguirre no participó en los hechos que investiga desde hace más de un año.
Peinado,un juez que investiga hasta la extenuación haya o no haya indicios,solo le bastan meras suposiciones para admitir a trámita ciertos casos en contra de quienes todos sabemos...
0
K
9
#6
angar300
Menuda putada. Te llevan de putas y, luego, te desimputan. Ahora... ¿Quién paga?
0
K
7
#2
txutxo
71 años. Ya va siendo hora de jubilarse, sr. juez.
0
K
7
#11
comadrejo
#2
Por el bien de la justicia.
www.elconfidencial.com/espana/2019-12-01/justicia-espanola-venezuela-c
www.elplural.com/sociedad/tribunales/juez-peinado-fue-vacaciones-plena
0
K
11
