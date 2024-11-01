edición general
El juez deja libre al autor de la muerte de Sergio Delgado

La familia de Sergio Delgado expresó su malestar por este veredicto, el cual calificaron de "vergüenza", y en redes sociales han seguido manifestando su disconformidad con lo vivido en el juicio, al tiempo que han acusado al magistrado presidente de ser parcial.

Justiciero_Solitario #1 Justiciero_Solitario *
Lo mató de puñetazo limpio en la cara en Burgos cuando le preguntó si era de Valladolid. El jurado popular (de burgos) ve homicidio involuntario y que no hay delito de odio por que la razón no fue que fuese de Valladolid. En Valladolid llevamos años viendo y alertando como en provincias como León, Burgos o Palencia esta creciendo de manera preocupante el odio a Valladolid y los Vallisoletanos. Ojala me equivoque pero vendrán mas tragedias como esta, y más aún si no se las da un castigo ejemplar.
#2 mcfgdbbn3
#1: Y lo de Palencia es lo más ridículo, son ganas que tienen algunos de ahogar sus miserias en odio.

Menos mal que en Palencia no hay mucho ambiente así.

No pienso poner un pie en Burgos ni de paso.
Mr.Mamone #6 Mr.Mamone
#1 Mira que tengo manía a Valladolid por haber crecido allí y si sale el tema, critico totalmente a la ciudad y sus gentes... pero el odio del que hablas es real y es algo distinto a "tener manía", va mucho más allá y es lamentable.
Las causas me imagino que será complicado analizar y acertar con todas, pero está claro que una de ellas es que Castilla y León es una comunidad autónoma totalmente artificial, hay provincias que sí tienen cercanía social, como por ejemplo León con Salamanca, pero pretender que León, Burgos y Valladolid sean parte de una
elGude #3 elGude
A ver si lo entiendo, un luchador me Muai tai, borracho, se acerca a otra persona porque sí, le pregunta si es de Valladolid y como le gusta su respuesta, le da de hostias hasta que lo mata.

La excusa es "no quería matarlo e iba borracho, no sabía lo que hacía", pues que bien todo. Que fácil y barato sale matar a alguien.


¿De quién es hijo el angelito?
#5 tobruk1234 *
#3 Es mi familiar, agarro una borrachera un bate de beisbol y voy a preguntarle a ese subnormal si le gusta el beisbol y utilizo su cabeza como pelota. Y luego con alegar que iba borracho y no queria matarlo quedo en libertad. Menudo juez de mis cojones, si al final sera culpa de la victima por no esquivar las hostias.
#4 Pixmac
Los jurados populares en el papel están muy bien pero en la realidad suelen dar vergüenza. Difícil justificar que la agresión no fue por odio y que ser luchador de Muai Tai no afecta a que los golpes puedan ser más mortales.
