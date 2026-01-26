edición general
El juez del caso Villarejo rechaza imputar a Cospedal y carga contra el PSOE por acusarle de ocultar información

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado de nuevo la imputación de la exsecretaria de Organización del PP, María Dolores de Cospedal.., en el auto carga contra la acusación popular que ejerce el PSOE por el "carácter injurioso"..., dice que el PSOE llega a imputarle a él y a la Fiscalía "la ocultación de pruebas incriminatorias”. Se trata del mismo Juez que ha abierto diligencias contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, a pesar de que no tiene competencias, y tambien contra Zapatero por una querella de Hazte Oír.

RazerKraken
Andreham
Acabará imputando a Perro Sanche en el caso Villarejo del PP.
tul
#1 son la mafia del babero
luckyy
Pero hay algún juez de mierda decente ahí??
oceanon3d
#4 Están acojonados por los otros que copan casi todo el poder de la cúpulas.

Además lo del FG fue un aviso muy fuerte; aquí mandamos nosotros y si no al paro. El ejemplo de Garzón o Elpidio ya no estaba fresco.

Especial mención a la flamante presidenta del CGPJ que de sus mechas no pasa... otra que no se quiere complicar la vida y es poco más que un cargo decorativo.

El PSOE tuvo la oportunidad de renovar este órgano hacia algo decente y no lo hizo. Ahora a joderse.

Democracia consolidada. Todo lo que toca el PP se corrompe.
cocolisto
Menuda jauría de jueces tenemos y que depuración haría falta.
Apotropeo
Nada que ver, no estorben. Circulen, circulen.
XtrMnIO
La Justicia Delincuente... Me avergüenza pagar el sueldo a esta escoria con mis impuestos...
