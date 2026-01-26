El juez del caso Villarejo rechaza imputar a Cospedal y carga contra el PSOE por acusarle de ocultar información

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado de nuevo la imputación de la exsecretaria de Organización del PP, María Dolores de Cospedal.., en el auto carga contra la acusación popular que ejerce el PSOE por el "carácter injurioso"..., dice que el PSOE llega a imputarle a él y a la Fiscalía "la ocultación de pruebas incriminatorias”. Se trata del mismo Juez que ha abierto diligencias contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, a pesar de que no tiene competencias, y tambien contra Zapatero por una querella de Hazte Oír.