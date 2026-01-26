El juez del caso Villarejo rechaza imputar a Cospedal y carga contra el PSOE por acusarle de ocultar información

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado de nuevo la imputación de la exsecretaria de Organización del PP, María Dolores de Cospedal.., en el auto carga contra la acusación popular que ejerce el PSOE por el "carácter injurioso"..., dice que el PSOE llega a imputarle a él y a la Fiscalía "la ocultación de pruebas incriminatorias”. Se trata del mismo Juez que ha abierto diligencias contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, a pesar de que no tiene competencias, y tambien contra Zapatero por una querella de Hazte Oír.
| etiquetas: kitchen , puente , cospedal , piña , juez , audiencia , nacional , lawfare
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional inadmitir la querella de Hazte Oír contra Zapatero
www.meneame.net/story/fiscalia-pide-audiencia-nacional-inadmitir-quere
El juez Piña tramita una querella contra el ministro Puente para la que no tiene competencia
www.meneame.net/story/juez-pina-tramita-querella-contra-ministro-puent
Además lo del FG fue un aviso muy fuerte; aquí mandamos nosotros y si no al paro. El ejemplo de Garzón o Elpidio ya no estaba fresco.
Especial mención a la flamante presidenta del CGPJ que de sus mechas no pasa... otra que no se quiere complicar la vida y es poco más que un cargo decorativo.
El PSOE tuvo la oportunidad de renovar este órgano hacia algo decente y no lo hizo. Ahora a joderse.
Democracia consolidada. Todo lo que toca el PP se corrompe.