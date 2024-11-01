·
El juez Piña sigue la senda de García Castellón: no ve delitos en los audios de la corrupción de las cloacas del PP
La Audiencia Nacional deja sin investigar decenas de horas de grabaciones de Villarejo con políticos, empresarios, jueces, policías y periodistas .
justicia
corrupción
política
país
#1
Nasser
La justicia es ciega, pero siendo para Peperos es sorda, muda y exclusiva
4
K
41
#7
Toponotomalasuerte
#1
pues mayoría les va a dar la puta escoria que los vota. Para ellos el problema son los muertos de hambre que les dicen que les roban no los que les roban de verdad. Estúpidos lameculos que subvencionan la corrupción con su estupidez.
0
K
11
#2
MiguelDeUnamano
"El juez Piña hace piña con el PP". ¿Cómo va a ser delito utilizar las instituciones del estado contra rivales políticos? Pues así estamos.
1
K
22
#3
Cometeunzullo
Estás actuaciones por parte de los jueces son indefendibles.
1
K
16
#6
Marisadoro
Piña acusó al PSOE de contribuir a “menguar la confianza de la ciudadanía en la justicia”.
"No necesito su ayuda para eso, me basto yo solo" añadió.
0
K
16
#4
Dene
Este es el mismo "juez independiente" que está abriendo causa contra una persona aforada a la que solo pueden meter mano desde el Supremo??
0
K
12
#5
Andreham
P-Pero la fiscalía de quién depende...?
Y-Y el entorno...?
0
K
7
#8
luckyy
Supongo que es por el corporativismo gañán y paleto el que la justicia no intervenga a estos jueces prevaricadores que tanto daño hacen a la democracia y al país o que la única diferencia entre un juez progresista y otro conservador sea que se pertenezca al Opus dei o no.
Debería habernos hecho sospechar la oposición del PP y la desidia del PSOE a que Podemos entrara en los órganos de la judicatura y que tampoco accedieran a archivos reservados del estado.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
