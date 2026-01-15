·
comentarios de esta noticia
23
meneos
35
clics
La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional inadmitir la querella de Hazte Oír contra Zapatero
El fiscal señala que la querella no recoge "auténticos hechos delictivos", sino "deducciones infundadas"
|
etiquetas
:
fiscalía antidroga
,
zapatero
,
inadmitir
,
querella
,
hazte oír
17 comentarios
#3
camvalf
Acusa a los otros de tus acciones. Uno de los principios de la propagada de Joseph Goebbels.
Únicas pruebas de vinculación con narcotraficantes, foto de Fakejoo en un yate con un conocido narcotraficante.
2
K
40
#1
Febrero2034
¿De quien depende la fiscalía? pues eso
3
K
34
#2
Nasser
#1
De quien depende el Tribunal Supremo por la puerta de atrás? Pues eso
3
K
29
#8
Febrero2034
#2
¿De Pedro Sanchez? Que fue el que volvió a proponer a Marchena
1
K
17
#12
oceanon3d
#2
#5
#11
¿Porque los alimentáis? ... Don't feed the trol
1
K
15
#14
Febrero2034
#12
Siempre he querido preguntate ¿te dedicas al 3D? lo digo por el nombre
0
K
7
#16
kkculopis
#14
a lo que te dedicas tu ya lo sabemos todos
0
K
7
#17
Febrero2034
#16
Al diseño en 3D
0
K
7
#5
elGude
#1
Que pruebas aportan? pues eso.
1
K
23
#9
Febrero2034
#5
Eso lo decidirá el Juez, no?
0
K
7
#10
elGude
#9
Tendrá que aportar alguna prueba ¿no? ¿O se puede acusar a alguien sin ningún tipo de prueba?
0
K
12
#13
Febrero2034
#10
Sip, tu puedes acusar a alguien sin pruebas, ahí esta la ley de violencia de genero.
1
K
-5
#11
Mutiko30
#9
Y el trabajo del fiscal es ver si esas pruebas tienen peso como para gestionar una acusación. Si no ven ningún indicio, tienen que solicitar el archivo.
Hazte oír debería poner una fianza de 100.000 euros antes de cada querella, por la cantidad de ellas que ha perdido, como el que tienen muchos accidentes paga mas de seguro, y que simplemente buscan generar un estado de opinión, a costa de bloquear los juzgados.
0
K
7
#15
Febrero2034
#11
Mi problema es que el Fiscal tenga sombras, que a un fiscal condenado lo tengan trabajando, que el presidente del Gobierno diga que depende de él las decisiones del Fiscal. Que no sea neutral. Cuando esa sombra está, yo puedo desconfiar como tu desconfiarias de la sala segunda, cosa q también está mal.
0
K
7
#4
Marisadoro
Del famoso "Cartel de Sonsoles",
supongo.
0
K
15
#6
Leon_Bocanegra
Si esto no cuela probarán con la mierda esa de la mina de oro. Cuando la derechusma huele presa...
0
K
9
#7
FlautaDeCaña
A juicio por unos papeles escritos por el hijo de 4 años de alguien en 3,2,1
..
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
