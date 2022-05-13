Un juez británico sentencia que llamar "calvo" a un hombre cuenta como acoso por motivo de sexo [ENG]

Llamar calvo a un hombre puede ser considerado ahora como acoso sexual, ha sentenciado un juez británico de un juzgado laboral. Los tres miembros del tribunal que tomaron la decisión aludieron a sus propia experiencia sobre la caída de cabello, afirmando que la calvicie es más prevalente en hombres que en mujeres. Por lo tango, argumentaron que "calvo" es un insulto relacionado con "características protegidas del sexo". El tribunal comparó llamar calvo a un hombre con comentar el tamaño de los pechos de una mujer, según un caso de 1995.