El juez aplaza sin fecha las declaraciones de tres directivos de una gasística investigados en el "caso Montoro".

Se investiga si desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro se impulsaron leyes para beneficiar a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho Equipo Económico, cofundado por el exministro. El juez apuntaba que Equipo Económico habría podido ofrecer reformas que beneficiasen sus intereses económicos "en menoscabo del sector público". Ha aplazado sin fecha las declaraciones de tres directivos de la gasística Air Liquid.