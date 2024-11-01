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El juez aplaza sin fecha las declaraciones de tres directivos de una gasística investigados en el "caso Montoro".

El juez aplaza sin fecha las declaraciones de tres directivos de una gasística investigados en el "caso Montoro".

Se investiga si desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro se impulsaron leyes para beneficiar a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho Equipo Económico, cofundado por el exministro. El juez apuntaba que Equipo Económico habría podido ofrecer reformas que beneficiasen sus intereses económicos "en menoscabo del sector público". Ha aplazado sin fecha las declaraciones de tres directivos de la gasística Air Liquid.

| etiquetas: justicia , montoro
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4 comentarios
10 2 0 K 144 actualidad
Laro__ #1 Laro__
Ahora nos les viene bien. Mejor lo hacemos coincidir con alguna declaración de Begoña.
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#2 harverto
A quién se le ocurre, poner en evidencia al PP en periodo electoral...
4 K 63
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
La justicia en este país es un puto chiste. Si tienes pasta, eres del partido político correcto, robas a manos llenas del erario público o eres un nostálgico orgullos de calvas, barrigas, tricornios y bigotes de antaño, aquí no pasa nada. Dilación hasta la prescripción.

Estos no son más que pequeños pasos para una dictadura.
1 K 24
#4 Emotivo *
Va para otros 13 años como la kitchen.
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menéame