Juegos Olímpicos: Un perro invade la pista durante la carrera y cruza la línea de meta  

En Milán-Cortina, durante la clasificación para el sprint por equipos de esquí de fondo femenino en Lago de Tesero, un perro lobo checoslovaco invadió la pista y cruzó la meta junto a las atletas.
| etiquetas: milano , cortina , milán , perro , juegos , olímpicos , invierno , olimpiadas
#4 que lo digas tú...
Lo digo yo, sí.
¿Te escuece algo?
Pues no lo parece, dado que se te ve con escozor y llorando. Y no lo consigues disimular por muchos emoticonos de risitas que pongas.
Espero que tengas una buena tarde.
Saludos.
Hago un chiste como hay miles en este saco, en casi cada meneo.
Chiste que otros han entendidos sin ninguna clase de dificultad, porque es de dominio público que Checoslovaquia fue un estado centroeuropeo que se desintegró el uno de enero de 1993.
Algo que vi por la tele en vivo y en directo, por cierto.
Pero tú, como vas justito, decides sermonearme porque patatas. Te pica que no pierdes ninguna oportunidad para señalar con el dedo
Como de costumbre, meas fuera de tiesto porque te da para lo que te da
Y luego el del escozor soy yo
Puedes seguir en tu huida hacia adelante, aunque se te acabe la linde. Pero no esperes que te siga.
Por segunda y última vez, que tengas una buena tarde.
Ni tienes sentido del humor ni mucho conocimiento sobre el asunto:
es.wikipedia.org/wiki/Perro_lobo_checoslovaco
CC #0.
Checoslomuuuuuu.
Ten cuidado Elon, a ver si no te frustra un perro el próximo despegue de la Starship.
Perdón, acabo de leer el envío de Elon contra Sánchez.