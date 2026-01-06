edición general
5 meneos
16 clics
Juego en silencio para ellas y expansión para ellos: cómo los juguetes siguen reforzando sesgos de género

Juego en silencio para ellas y expansión para ellos: cómo los juguetes siguen reforzando sesgos de género  

Pese a los esfuerzos por educar sin sexismo, expertos advierten de que los juegos están incluso "más polarizados": "Una nueva versión empoderada de Barbie también tiene estereotipos".

| etiquetas: juegos , sexismo
5 0 0 K 59 cultura
5 comentarios
5 0 0 K 59 cultura
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Cansinismo al poder. Dejad a los niños en paz y que hagan lo que les de la gana.
1 K 24
#2 k-loc
Dejad que los niños jueguen con lo que les dé la gana.
Eso de mirar todo con perspectiva torticera supuestamente adulta, buf, da mucho repelús.
#1 exacto.
0 K 7
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Estas cosas no afectan a los crios....

El color favorito de mi sobrina de pequeña, cuando no le ponian tele, era el NARANJA hasta q empezo a ir a clase con otras niñas y derrepente era el rosa....

Igual tiene q ver con q la ropa de primark, que es de colores para niños o rosa para niñas...

En fin, q si, q les dejen hacer lo q les de la gana, si.

Q habia unos monos q no se que con coches de juguete y muñecas
0 K 8
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Mi mujer odia el rosa. Y a mi me da igual. Pues mi hijas quieren rosa.

Dicho esto, ahora descubre el pais la presion social...

La generacion de cristal y buscar problemas donde no los hay.
0 K 10
#5 jaramero
Todo depende de cada niño. A algunos les das un lego y se tiran la tarde jugando en silencio en su cuarto.

Otros tienen que armar jarana, da igual el sexo.
0 K 7

menéame