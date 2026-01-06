·
5
meneos
16
clics
Juego en silencio para ellas y expansión para ellos: cómo los juguetes siguen reforzando sesgos de género
Pese a los esfuerzos por educar sin sexismo, expertos advierten de que los juegos están incluso "más polarizados": "Una nueva versión empoderada de Barbie también tiene estereotipos".
juegos
sexismo
cultura
5 comentarios
#1
cenutrios_unidos
Cansinismo al poder. Dejad a los niños en paz y que hagan lo que les de la gana.
1
K
24
#2
k-loc
Dejad que los niños jueguen con lo que les dé la gana.
Eso de mirar todo con perspectiva torticera supuestamente adulta, buf, da mucho repelús.
#1
exacto.
0
K
7
#3
ostiayajoder
Estas cosas no afectan a los crios....
El color favorito de mi sobrina de pequeña, cuando no le ponian tele, era el NARANJA hasta q empezo a ir a clase con otras niñas y derrepente era el rosa....
Igual tiene q ver con q la ropa de primark, que es de colores para niños o rosa para niñas...
En fin, q si, q les dejen hacer lo q les de la gana, si.
Q habia unos monos q no se que con coches de juguete y muñecas
0
K
8
#4
cenutrios_unidos
#3
Mi mujer odia el rosa. Y a mi me da igual. Pues mi hijas quieren rosa.
Dicho esto, ahora descubre el pais la presion social...
La generacion de cristal y buscar problemas donde no los hay.
0
K
10
#5
jaramero
Todo depende de cada niño. A algunos les das un lego y se tiran la tarde jugando en silencio en su cuarto.
Otros tienen que armar jarana, da igual el sexo.
0
K
7
