El juego de las mil diferencias

Compara la respuesta policial tan disímil ante dos sucesos análogos: - ganaderos cortando durante semanas los dos sentidos de la A-52 en Xinzo de Limia, creando atascos monumentales. - activistas climáticos cortando puntualmente una de las cuatro calzadas de la M-30, precisamente criticando las subvenciones a los ganaderos En un caso, inacción e impunidad. En el otro, rápidamente fueron apartados de la calzada, detenidos y acusados de pertenencia a organización criminal, delito de daños, desórdenes públicos y contra la seguridad del tráfico.