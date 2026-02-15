edición general
20 meneos
47 clics
El juego de las mil diferencias

El juego de las mil diferencias

Compara la respuesta policial tan disímil ante dos sucesos análogos: - ganaderos cortando durante semanas los dos sentidos de la A-52 en Xinzo de Limia, creando atascos monumentales. - activistas climáticos cortando puntualmente una de las cuatro calzadas de la M-30, precisamente criticando las subvenciones a los ganaderos En un caso, inacción e impunidad. En el otro, rápidamente fueron apartados de la calzada, detenidos y acusados de pertenencia a organización criminal, delito de daños, desórdenes públicos y contra la seguridad del tráfico.

| etiquetas: tractoradas , xinzo , a-52 , futuro vegetal , cambio climático , derecho
16 4 2 K 179 actualidad
7 comentarios
16 4 2 K 179 actualidad
g3_g3 #5 g3_g3
La diferencia más clara que veo es que los agricultores pidieron permiso para su protesta y son violentos.
Los ecologistas no pidieron permiso y son pacíficos pacifistas.
4 K 54
#1 DenisseJoel
Vaya, resulta que al final a las élites globalistas les gusta dar dinero gratis a los ganaderos, y en cambio no soportan a los activistas climáticos.

Otro tema en el que los votantes de VOX están completamente invertidos con respeto a la realidad.
2 K 34
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 #2 La principal diferencia es que una es una manifestación informada o comunicada a la delegación del gobierno y la otra no.
1 K 12
kumo #4 kumo
Pues ya saben los "activistas" estos, la próxima vez que protesten en tractor xD xD :troll:
1 K 23
cocolisto #2 cocolisto
...Y así todo.Terrorismos ambiental en el Algarrobico impune y por protestas contra la degradación del medio ambiente perseguidas sin descanso.
1 K 23
SRAD #3 SRAD *
#2 El Estado es el Estado de parte de España para reprimir a la otra parte.
Pero pagar, lo pagamos entre todos. Si es su Estado, a su servicio, contra mi persona y aquello en lo que creo. Si soy ciudadano de segunda para ese Estado ¿por qué encima he de costearlo? ¿Pagar la porra del que me apalea, pagarle el sueldo? Ser puta y poner la cama.
0 K 12
ombresaco #6 ombresaco
Uno se define más por sus silencios que por sus palabras
0 K 12

menéame