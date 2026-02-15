El juego de las mil diferencias

Compara la respuesta policial tan disímil ante dos sucesos análogos: - ganaderos cortando durante semanas los dos sentidos de la A-52 en Xinzo de Limia, creando atascos monumentales. - activistas climáticos cortando puntualmente una de las cuatro calzadas de la M-30, precisamente criticando las subvenciones a los ganaderos En un caso, inacción e impunidad. En el otro, rápidamente fueron apartados de la calzada, detenidos y acusados de pertenencia a organización criminal, delito de daños, desórdenes públicos y contra la seguridad del tráfico.
Los ecologistas no pidieron permiso y son pacíficos pacifistas.
Otro tema en el que los votantes de VOX están completamente invertidos con respeto a la realidad.
Pero pagar, lo pagamos entre todos. Si es su Estado, a su servicio, contra mi persona y aquello en lo que creo. Si soy ciudadano de segunda para ese Estado ¿por qué encima he de costearlo? ¿Pagar la porra del que me apalea, pagarle el sueldo? Ser puta y poner la cama.