edición general
11 meneos
16 clics

Jueces emiten un comunicado contra "la presión inaceptable" al Supremo y ante el clamoroso silencio del CGPJ

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han manifestado su "profunda preocupación" por el "descrédito" que suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran "las declaraciones realizadas por distintos responsables políticos, incluidos miembros del Gobierno", sobre la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo que consideran una "presión inaceptable" sobre los jueces.

| etiquetas: jueces , gobierno , presión , justicia
9 2 4 K 69 actualidad
15 comentarios
9 2 4 K 69 actualidad
Comentarios destacados:      
Euripio #4 Euripio
¿Que el poder judicial ataque al poder ejecutivo no supone ningún problema, pero que el poder ejecutivo ataque al judicial es una "presión inaceptable"?
Pues que aprendan a soportarlo o mejor, que dejen de prevaricar.
9 K 110
AlienRoja #10 AlienRoja
#4 Yo diría más... que se jodan, es lo menos que se merecen por prevaricadores
2 K 25
JudeBellingham #15 JudeBellingham
#4 no ataca al poder ejecutivo, reclama su independencia ante un claro ataque de los que se quieren librar de la justicia.
0 K 6
smilo #2 smilo
Si no hicieran esos despropósitos no se quejaba nadie. La justicia ha perdido toda la credibilidad que tenía si es que le quedaba algo
4 K 52
Rihusu #1 Rihusu
fuente libertaddigital lol
3 K 46
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#1

Y el Paco de Vitoria.
0 K 20
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Juecezuelos...
1 K 20
kinz000 #8 kinz000
Será mostrando la vergüenza que les provoca su lawfare.
1 K 18
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Los puñeteros...
0 K 15
woody_alien #11 woody_alien *
Entre las dos asociaciones suman 1200 jueces ... de 39.123. Sin duda alguna es una opinión generalizada entre los juristas xD  media
0 K 14
Cehona #14 Cehona
La presión es evidente de la calle.
No hace falta que proteste el Gobierno de lo que es evidente.
Las risas en el Colegio de los abogados de Madrid de un magistrado, no era de un chiste de Bolaños.
0 K 13
#9 guillersk
Lloros y más lloros
0 K 10
sempregalaico #12 sempregalaico
Hijo de puta no come hijo de puta.
0 K 6

menéame