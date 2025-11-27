Jueces emiten un comunicado contra "la presión inaceptable" al Supremo y ante el clamoroso silencio del CGPJ

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han manifestado su "profunda preocupación" por el "descrédito" que suponen para el Poder Judicial y para quienes lo integran "las declaraciones realizadas por distintos responsables políticos, incluidos miembros del Gobierno", sobre la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo que consideran una "presión inaceptable" sobre los jueces.