Asociaciones de juristas se quejan ante el Poder Judicial por la condena sin sentencia del Supremo al ex fiscal general
Entidades como la Associació Catalana de Juristes Demòcrates o la Asociación de Abogados Demócratas por Europa consideran que la "sentencia pendiente de redacción" contra Álvaro García Ortiz supone "un linchamiento"
|
etiquetas
:
justicia
,
españa
10
2
3
K
96
actualidad
4 comentarios
10
2
3
K
96
actualidad
#2
yoma
La metedura de pata de la condena (sin sentencia) es de tal magnitud que hasta los subordinados enmiendan la plana a los jefes.
0
K
12
#1
Herumel
Ya esta bien que se muevan los propios, por que que además de injusto, encima aquí nade se mojara y dieran la callada por respuesta.
0
K
11
#3
smilo
Son solo 4 abogados rojos entre cientos de jueces fachas, circulen que aquí no pasa nada.
0
K
11
#4
SantanaS
Están buscando a los mejores guionistas para que les echen una mano.
0
K
7
