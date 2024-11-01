edición general
Asociaciones de juristas se quejan ante el Poder Judicial por la condena sin sentencia del Supremo al ex fiscal general

Entidades como la Associació Catalana de Juristes Demòcrates o la Asociación de Abogados Demócratas por Europa consideran que la "sentencia pendiente de redacción" contra Álvaro García Ortiz supone "un linchamiento"

yoma #2 yoma
La metedura de pata de la condena (sin sentencia) es de tal magnitud que hasta los subordinados enmiendan la plana a los jefes. xD xD
Herumel #1 Herumel
Ya esta bien que se muevan los propios, por que que además de injusto, encima aquí nade se mojara y dieran la callada por respuesta.
smilo #3 smilo
Son solo 4 abogados rojos entre cientos de jueces fachas, circulen que aquí no pasa nada.
#4 SantanaS
Están buscando a los mejores guionistas para que les echen una mano.
