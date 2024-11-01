Juanma Lamet, sobre las acusaciones a Julio Iglesias: "Solo sí es sí, el consentimiento tiene que volver a ser el centro de todo"

Juanma Lamet, periodista de 'El Mundo', asegura que los testimonios de estas extrabajadores son "desgarradores y muy graves": "Lo más impactante de esta noticia es que, por desgracia, nos resulta creíble y sería fulminante para Julio Iglesias". Además, el periodista destaca que este caso "nos vuelve a recordar cuatro palabras fundamentales, 'solo sí es sí' y el consentimiento tiene que estar en el centro de todo".
(*) Normalmente será así pero no tiene por qué, algunas ejercen la prostitución obligadas y por lo tanto su consentimiento no es válido, pero este periodista no ha querido meterse en ese berenjenal, a él le interesa la versión simple, si dices que sí es que sí, y esa versión simple es la que mantiene aquí, de manera coherente.
También hay mensajes posteriores a los supuestos abusos que son cariñosos e íntimos. No voy a defenderlo a capa y espada porque no estuve allí, pero tampoco voy a lapidarlo públicamente por ese mismo motivo.
Consentimiento viciado....si, pero con matices. Faltaria saber si esta gente entraba a trabajar o entraba a formar parte de su haren, sin juicios morales (que parece esto el nacional catolicismo ya) si una persona, porque puede, contrata trabajadoras sexuales para su residencia, como fijas, y las condiciones son cristalinas y de comun acuerdo.... Esta mal?
Entiendo que si… » ver todo el comentario
En fin.
Esta es la parte en la que no es posible estar de acuerdo. Los testimonios que se han presentado en la prensa son todo lo contrario de creibles. Están llenos de inconsistencias de las graves.
Yo no niego que una feminista fanática esté dispuesta a creerse lo que sea que le interese prescindiendo de todo lo que moleste a tal fin, pero aún así las… » ver todo el comentario