Juanma Lamet, sobre las acusaciones a Julio Iglesias: "Solo sí es sí, el consentimiento tiene que volver a ser el centro de todo"

Juanma Lamet, periodista de 'El Mundo', asegura que los testimonios de estas extrabajadores son "desgarradores y muy graves": "Lo más impactante de esta noticia es que, por desgracia, nos resulta creíble y sería fulminante para Julio Iglesias". Además, el periodista destaca que este caso "nos vuelve a recordar cuatro palabras fundamentales, 'solo sí es sí' y el consentimiento tiene que estar en el centro de todo".

21 comentarios
#8 De donde sacas esa informacion? Estas informando de movimientos de cuentas que no son publicos ni son tuyos?
Para que os hagáis una idea de la mentira que son los medios como La Sexta hoy en día. Juanma Lamet dando lecciones de feminismo cuando él es un asiduo putero desde adolescente no sólo en España sino hasta en Cuba con jineteras. La credibilidad de este "periodista" es ninguna. Lamentable.
#1 Putero por que?
#3 Lo conozco personalmente desde adolescente e incluso me llegó a invitar en una ocasión a pagarme una prostituta , cosa a la que me negué, y cosa que él sí se pagó de su bolsillo aquel día. Este tipo es lamentable dando lecciones de feminismo y periodismo.
#4 Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Decir a la ligera que este tio es un putero asiduo requiere algo mas que una "experiencia personal" que puede ser inventada o no, pero que no se sustenta en nada verificable.
#8 @admin sólo veo dos posibilidades: o este usuario está difundiendo bulos a sabiendas, o lo que sería peor, estaría cometiendo una actividad delictiva de revelación de secretos.
#4 En su cabeza, cuando la prostituta coge el dinero y le hace un trabajito, como le dice que sí, ha consentido(*). Así que no veo nada en sus declaraciones de ahora que sea incompatible con sus actitvidades pasadas, suponiendo que fuese cierto lo que le achacas. Si todavía me dijeras que te propuso violar a una prostituta, haciendo un simpa, pues sería otra cosa.
(*) Normalmente será así pero no tiene por qué, algunas ejercen la prostitución obligadas y por lo tanto su consentimiento no es válido, pero este periodista no ha querido meterse en ese berenjenal, a él le interesa la versión simple, si dices que sí es que sí, y esa versión simple es la que mantiene aquí, de manera coherente.
"los testimonios de estas extrabajadores son "desgarradores y muy graves""

También hay mensajes posteriores a los supuestos abusos que son cariñosos e íntimos. No voy a defenderlo a capa y espada porque no estuve allí, pero tampoco voy a lapidarlo públicamente por ese mismo motivo.
No es que me caiga especialmente bien julito, aunque podria ser mi padre y el de media españa -cada vez esta mas claro-.

Consentimiento viciado....si, pero con matices. Faltaria saber si esta gente entraba a trabajar o entraba a formar parte de su haren, sin juicios morales (que parece esto el nacional catolicismo ya) si una persona, porque puede, contrata trabajadoras sexuales para su residencia, como fijas, y las condiciones son cristalinas y de comun acuerdo.... Esta mal?

Entiendo que si…   » ver todo el comentario
#9 Julio es nuestro padre y un adicto al sexo. No tengo pruebas ni tampoco dudas de que ha hecho cosas bastante depravadas y cuanto menos cuestionables, pero como bien dices, no me creo que unicamente dos de todas las chicas que han pasado por sus maniones denuncien.
¿Cuándo no fue el consentimiento el centro?

En fin.
¿Volver a serlo? ¿Cuándo ha sido el centro de todo?
Si alguno trabaja en el Santander que se meta perfectamente y compruebe lo que le digo.
#12 ¿Estás incitando a los usuarios a cometer un delito?
#12 Perdona, te ignore sin querer al reportarte por divulgar datos personales de un tercero
No entiendo el razonamiento de este individuo. En los hechos relatados siempre hubo consentimiento expreso. El problema es que era un consentimiento viciado y por lo tanto no válido. El consentimiento que una secretaria le da a su jefe para que le meta mano no es válido, por la relación de poder del uno sobre la otra. Así que aquí lo que tenemos es un "sólo sí es sí, excepto cuando no lo es". No simplifiquemos las cosas.
#2 y si un jefe y su secretaria se enamoran deben practicar la castidad?
al final con todo eso que no tenia acceso a la denuncia en si¿ que resulto de todo eso?
"Lo más impactante de esta noticia es que, por desgracia, nos resulta creíble y sería fulminante para Julio Iglesias"

Esta es la parte en la que no es posible estar de acuerdo. Los testimonios que se han presentado en la prensa son todo lo contrario de creibles. Están llenos de inconsistencias de las graves.

Yo no niego que una feminista fanática esté dispuesta a creerse lo que sea que le interese prescindiendo de todo lo que moleste a tal fin, pero aún así las…   » ver todo el comentario
¿ Es verdad que usaron actrices para los testimonios de las víctimas en el reportaje?
