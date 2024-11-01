edición general
Juan Roig tenía razón: el proveedor de platos preparados de Mercadona está invirtiendo 150 millones más porque nos hemos entregado

Familia Martínez, el grupo que fabrica lasañas, gratinados y asados envasados para Mercadona, ha anunciado una inversión de 150 millones de euros en dos nuevas instalaciones, ambas en zonas afectadas por la DANA de 2024

mono
Me quedo con esto:

La desaparición de las cocinas que predice Roig no solo se traduce en más platos preparados, sino en una simplificación radical de los productos frescos.
Mercadona ha ampliado durante 2024 su "reingeniería" de la sección de pescadería para ofrecer productos que no necesitan la intervención de un pescadero en tienda.

Mercadona, para mi, es un buen sitio para comprar guarrerías para picar, pero no se puede hacer la compra. La carne, verdura y fruta es basura, y parece que ahora también el pescado

Esto no es una buena noticia para la salud de los españoles
PasaPollo
#1 En el piso que me están construyendo me dieron opción a elegir entre cocina americana o cerrada, dando por hecho que elegiría la primera. Pero cuando les dije que cerrada y los motivos (ya viví en un piso con cocina abierta y era una guarrería cómo se impregnaba al sofá los olores del pescado y del frito) la de la inmobiliaria se quedó sorprendida diciéndome que la gente "joven" ya no cocinaba y que era el único del edificio que la elegía así.
Sandilo
#3 Pues habría que ver el tema de la ventilación o qué campana usas, yo la tengo abierta al salón y 0 olores y mira que le doy uso.
PasaPollo
#7 La campana no me absorbe el olor del horno cuando hago una lubina a la sal, por ejemplo.
mahuer #9 mahuer
#3 En vez de americana elegiste con Frankfurt?
es.wikipedia.org/wiki/Cocina_de_Frankfurt
PasaPollo
#9 Algo así, sí.
Wachoski
#1 hace muchos años alguien me dijo que usase el olfato,.... Al entrar en una buena frutería y al pasar por el pasillo de frutas y verduras de un super... Realmente no hace falta, con la vista ya se ve, pero es que es tan, tan exagerao
#10 Tensk
#1 Por, digamos, fuentes que tenía en el sector (que queda muy bonito decir pero no es para tanto), creo recordar que Mercadona era de arramplar con el pescado en las lonjas, pillaba mucho y bueno en competición con otras grandes superficies.

Es decir, que el pescado en sí no era malo, en absoluto. ¿Qué es lo que han hecho? reducir a la mínima expresión (no en todos sitios pero sí en muchos) la parte de "pescadería tradicional", es decir, que hay una mesa con cubetas, hielo picado y…   » ver todo el comentario
antesdarle
#1 si alguien hace su compra mensual en el Mercadona es que su salud le preocupa poco
siempreesverano
Cuando desaparezca el fresco y todo sean platos preparados, pescado, agricultura, ganadería,... tendrán que bajar más los precios por haber más intermediarios por el camino hasta el consumidor final.
Y ahora todo el mundo flipa con los platos del Mercadona, pero seguro que cuando el nicho esté consolidado y acostumbrado, irán recortando o bajando calidad.
antesdarle
#14 nos lo mereceremos por imbéciles, por darle el monopolio a gentuza mientras blanqueábamos por aquí “es que paga un latigazo más que el resto de sus competidores” poco nos pasa por lo imbéciles que somos
#5 Xoche
Que tengan cuidado porque el malnacido ese los puede dejar en la estacada en cuanto pueda. No es un socio fiable
mente_en_desarrollo
a anunciado una inversión de 150 millones de euros en dos nuevas instalaciones, ambas en zonas afectadas por la DANA de 2024

Y con toda seguridad, parte de esa inversión va a ir a un seguro muy caro que le proteja de desastres naturales.
JackNorte
Hay formas de ultraprocesar y formas de ultraprocesar, en los superbm vi ayer que habia pescados cocinados a baja temperatura. la tecnologia permite muchas cosas y los precios que estan cobrando tambien.
Si hacen mierda y cara pudiendo hacer cosas mejores y caras, no es solo que la gente quiera comodidad sino que las opciones quizas no sean las mejores,
Si esos 150 millones de inversion son para mejorar el producto la gama como ya hay otros sitios siempre sera bueno.
Unas costumbres no son malas si se tiene el dinero para pagarlas y lo que compras es bueno. Pero para eso tiene que existir el producto y el dinero.
elgranpilaf
Más mercado y menos supermercado!!!
SMaSeR
Normal, a mi me cuesta horrores intentar mantener un nivel parecido de cocina al que tenia mi abuela (que es la que me crio), es muy difícil, por falta de tiempo, no por falta de habilidad.
Y eso que me encanta la cocina y cocinar.
La peña no se prepara 5 o 6 litros de caldo para congelar con 3/4 horas de cocción ya, compra bricks de gallina blanca y fiesta.
#6 tromperri
Madre mía… que puta desgracia.
Menos mal que tengo mi huerto.
SMaSeR
Realmente tienen la mejor "mierda" en Mercadona. Las pipas aguasal no tienen rival. Se les acerca un poquito las del bonarea, pero nada que ver (las 2 son pipas chinas).

El embutido barato, también es mejor en Mercadona. Obviamente, si quieres comprar embutido decente te vas a la carnicería/charcutería del barrio o a la del Corte Ingles. Pero coño, a mi a veces me apetece chopped xD y el del Mercadona esta cojonudo.
