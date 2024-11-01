Juan Roig tenía razón: el proveedor de platos preparados de Mercadona está invirtiendo 150 millones más porque nos hemos entregado

Familia Martínez, el grupo que fabrica lasañas, gratinados y asados envasados para Mercadona, ha anunciado una inversión de 150 millones de euros en dos nuevas instalaciones, ambas en zonas afectadas por la DANA de 2024
La desaparición de las cocinas que predice Roig no solo se traduce en más platos preparados, sino en una simplificación radical de los productos frescos.
Mercadona ha ampliado durante 2024 su "reingeniería" de la sección de pescadería para ofrecer productos que no necesitan la intervención de un pescadero en tienda.
Mercadona, para mi, es un buen sitio para comprar guarrerías para picar, pero no se puede hacer la compra. La carne, verdura y fruta es basura, y parece que ahora también el pescado
Esto no es una buena noticia para la salud de los españoles
es.wikipedia.org/wiki/Cocina_de_Frankfurt
Es decir, que el pescado en sí no era malo, en absoluto. ¿Qué es lo que han hecho? reducir a la mínima expresión (no en todos sitios pero sí en muchos) la parte de "pescadería tradicional", es decir, que hay una mesa con cubetas, hielo picado y… » ver todo el comentario
Y ahora todo el mundo flipa con los platos del Mercadona, pero seguro que cuando el nicho esté consolidado y acostumbrado, irán recortando o bajando calidad.
Y con toda seguridad, parte de esa inversión va a ir a un seguro muy caro que le proteja de desastres naturales.
Si hacen mierda y cara pudiendo hacer cosas mejores y caras, no es solo que la gente quiera comodidad sino que las opciones quizas no sean las mejores,
Si esos 150 millones de inversion son para mejorar el producto la gama como ya hay otros sitios siempre sera bueno.
Unas costumbres no son malas si se tiene el dinero para pagarlas y lo que compras es bueno. Pero para eso tiene que existir el producto y el dinero.
Y eso que me encanta la cocina y cocinar.
La peña no se prepara 5 o 6 litros de caldo para congelar con 3/4 horas de cocción ya, compra bricks de gallina blanca y fiesta.
Menos mal que tengo mi huerto.
El embutido barato, también es mejor en Mercadona. Obviamente, si quieres comprar embutido decente te vas a la carnicería/charcutería del barrio o a la del Corte Ingles. Pero coño, a mi a veces me apetece chopped y el del Mercadona esta cojonudo.