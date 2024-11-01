Juan Miguel Zunzunegui en Televisión Española con Xabier Fortes

La intervención de ayer del historiador Juan Miguel Zunzunegui en Televisión Española no fue una simple entrevista; fue una carga de caballería cultural en pleno 'prime time'. El autor mexicano, con la elocuencia y la contundencia que le caracterizan, aprovechó la presentación de su libro "Al día siguiente de la conquista" para desmontar, pieza por pieza, los mitos fundacionales del indigenismo y la Leyenda Negra. Fue una defensa valiente y sin complejos de la verdad hispánica, un discurso que rara vez resuena en la televisión pública.