edición general
12 meneos
110 clics
Juan Miguel Zunzunegui en Televisión Española con Xabier Fortes

Juan Miguel Zunzunegui en Televisión Española con Xabier Fortes

La intervención de ayer del historiador Juan Miguel Zunzunegui en Televisión Española no fue una simple entrevista; fue una carga de caballería cultural en pleno 'prime time'. El autor mexicano, con la elocuencia y la contundencia que le caracterizan, aprovechó la presentación de su libro "Al día siguiente de la conquista" para desmontar, pieza por pieza, los mitos fundacionales del indigenismo y la Leyenda Negra. Fue una defensa valiente y sin complejos de la verdad hispánica, un discurso que rara vez resuena en la televisión pública.

| etiquetas: tve , xabier fortes , escritor , historiador mexicano , juan miguel zunzunegui
10 2 0 K 109 cultura
3 comentarios
10 2 0 K 109 cultura
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Es un poema la cara de Xavier Fortes cuando le derriba los mitos
2 K 43
#3 Jesucripto
#1 No creo que le derribe ningún mito. Simplemente enfrenta al entrevistado con la perspectiva de sus detractores como buen periodista. :troll:
0 K 6
manzitor #2 manzitor
Si queremos pluralidad, los discursos también han de serlo
1 K 25

menéame