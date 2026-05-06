Juan Manuel Moreno reivindica su gestión en materia sanitaria: “Somos los garantes de los servicios públicos”

... Moreno ha decidido pasar a la ofensiva para reivindicar abiertamente su gestión en materia social. “Somos los garantes de los servicios públicos”, ha asegurado. El dirigente popular apoya su afirmación en dos argumentos: reducir las críticas de sus oponentes a mentiras —“esta es una campaña de muchas mentiras, porque son gratuitas y cuando se asienta la campaña en una mentira se cree que por repetirla se va a hacer realidad”...