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Juan Manuel Moreno reivindica su gestión en materia sanitaria: “Somos los garantes de los servicios públicos”

... Moreno ha decidido pasar a la ofensiva para reivindicar abiertamente su gestión en materia social. “Somos los garantes de los servicios públicos”, ha asegurado. El dirigente popular apoya su afirmación en dos argumentos: reducir las críticas de sus oponentes a mentiras —“esta es una campaña de muchas mentiras, porque son gratuitas y cuando se asienta la campaña en una mentira se cree que por repetirla se va a hacer realidad”...

| etiquetas: moreno , andalucía , servicios públicos , sanidad pública
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Skiner #2 Skiner *
¿Como se puede tener semejante caradura y desfachatez de decir eso después de todo lo que ha pasado con las mamografias y demás escándalos en Andalucia?
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Spirito #4 Spirito
#2 Sin embuste no podría hacer negocio de lo público.
1 K 21
#8 MPPC
#2 Porque les funciona a la perfección.
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Skiner #9 Skiner *
#8 Si esto tan burdo les funciona, la gente que se lo cree realmente esta en otra realidad que no corresponde con esta.
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#10 MPPC
#9 Toda la razón, y no ésta, pero alguna parecida,he visto en directo cómo se las tragan sin masticar. Parece mentira, pero les funciona.
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rogerius #11 rogerius
#2 Precisamente.
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Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#2 porque sus palmeros tragan
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devilinside #14 devilinside
#2 Que le han malinterpretado, joder. Dijo "mangantes" de los servicios públicos
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#7 malarte
Fíjate si garantiza los servicios públicos que desde que él gobierna han aumentado un 50% los andaluces con seguro sanitario privado…
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#6 fremen11
Y lo dijo sin descojonarse.......
2 K 28
#3 Albarkas
Que poca vergüenza...
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kinnikuman #13 kinnikuman
Que se lo diga a la cara a las mujeres del cribado de cáncer de mama... HDLGP
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
Si, Juanma, ese gran político de izquierdas.
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txutxo #5 txutxo *
Un hijo de puta. Así, con todas las letras.
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menéame