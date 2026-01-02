edición general
Los jóvenes latinoamericanos toman el mando en el relevo generacional: Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026

El primer día de 2026 se salda con siete nacimientos: los tres primeros en Oviedo, el cuarto en Avilés y el resto en Gijón, con mayoría de padres foráneos

elgranpilaf #2 elgranpilaf
Si ha nacido aquí no es latinoamericano, es español/a
DrEvil #3 DrEvil
#2 luego se preguntan por qué razón la gente está virando a la derecha...
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 si nace en Asturias por definición es asturiana.
DrEvil #5 DrEvil *
#4 Sí, igual que un gato que nace en un establo es por definición un caballo.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#5 para nada. Porque confundes conceptos.

Si nace en un establo, ha nacido en el establo.
Sea gato o caballo, y sigue siendo un gato por cierto.
Gandark_S1rk #1 Gandark_S1rk
el gran remplacito
Arzak_ #7 Arzak_
"Ahorita" el cachopo se va servir en medio de una arepa y la fabada será conocida como bandeja paisa de frijoles blancos y a ritmo de sonsonete decadente. 8-D
