·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12186
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
8374
clics
MALEMÁTICAS CCCIX: en Cinco Días no saben sacar el IVA cuando está incluido
5455
clics
Famosos que no nos han dejado en 2025
3576
clics
24 extraordinarios descubrimientos arqueológicos que nos asombraron en 2025
3230
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
más votadas
595
El ciudadano “muy curioso” que ha descubierto cómo el hospital Gregorio Marañón compró a la misma empresa americana 4,6 millones en marcapasos en 281 contratos a dedo
492
El Instituto de Bioingeniería de Cataluña revierte el Alzheimer en ratones usando inyecciones de nanopartículas
396
Una vez más, el New York Times presenta el genocidio israelí en Gaza como una aplicación de la ley
232
Los hospitales de Quirón y Ribera Salud pasaron en 2024 al Gobierno de Ayuso una factura de 2.194 millones
487
Julian Assange 2001: la guerra es el resultado de las mentiras de los medios de comunicación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
6
clics
Los jóvenes latinoamericanos toman el mando en el relevo generacional: Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026
El primer día de 2026 se salda con siete nacimientos: los tres primeros en Oviedo, el cuarto en Avilés y el resto en Gijón, con mayoría de padres foráneos
|
etiquetas
:
mia adhara
,
asturias
,
asturiana
,
nacimiento
2
0
0
K
36
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
36
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
elgranpilaf
Si ha nacido aquí no es latinoamericano, es español/a
3
K
46
#3
DrEvil
#2
luego se preguntan por qué razón la gente está virando a la derecha...
2
K
17
#4
Verdaderofalso
#3
si nace en Asturias por definición es asturiana.
0
K
20
#5
DrEvil
*
#4
Sí, igual que un gato que nace en un establo es por definición un caballo.
2
K
15
#6
Verdaderofalso
*
#5
para nada. Porque confundes conceptos.
Si nace en un establo, ha nacido en el establo.
Sea gato o caballo, y sigue siendo un gato por cierto.
1
K
30
#1
Gandark_S1rk
el gran remplacito
1
K
26
#7
Arzak_
"Ahorita" el cachopo se va servir en medio de una arepa y la fabada será conocida como bandeja paisa de frijoles blancos y a ritmo de sonsonete decadente.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si nace en un establo, ha nacido en el establo.
Sea gato o caballo, y sigue siendo un gato por cierto.