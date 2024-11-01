Por qué los jóvenes f*llan menos

Según una encuesta de The Times, en 2004 el 78% de los adultos jóvenes tenía rollos de una noche de forma habitual; en 2024, el porcentaje había bajado al 23%. Mientras, un sondeo del Instituto de Estudios Familiares en EEUU apuntaba que el 24% de los adultos menores de 30 no habían tenido ningún tipo de actividad sexual en ese año, frente al 12% de 2010. La gente joven folla menos en general, tanto dentro como fuera de la pareja. ¿Cómo ha cambiado la relación de los jóvenes con el sexo? ¿Cómo están influyendo a la juventud leyes como la ...