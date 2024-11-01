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Por qué los jóvenes f*llan menos

Por qué los jóvenes f*llan menos

Según una encuesta de The Times, en 2004 el 78% de los adultos jóvenes tenía rollos de una noche de forma habitual; en 2024, el porcentaje había bajado al 23%. Mientras, un sondeo del Instituto de Estudios Familiares en EEUU apuntaba que el 24% de los adultos menores de 30 no habían tenido ningún tipo de actividad sexual en ese año, frente al 12% de 2010. La gente joven folla menos en general, tanto dentro como fuera de la pareja. ¿Cómo ha cambiado la relación de los jóvenes con el sexo? ¿Cómo están influyendo a la juventud leyes como la ...

| etiquetas: porqué , jóvenes , f*llan , menos , carne , cruda
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6 comentarios
3 0 0 K 41 politica
tul #1 tul
no se rick parece que los encuestados simplemente son menos mentirsos que los de hace 20pico años
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ombresaco #3 ombresaco
- En qué se parecen un soltero y un casado
- En que los dos piensan que el otro f*lla más
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#4 Grahml
#3 Y al que folla lo denuncian.

www.meneame.net/story/mujer-acusa-cita-tinder-violarla-dos-veces-zarag

Normal que el percal esté así. xD
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#6 yokitolakaka
#3 y el casado lleva razón...
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Dakaira #2 Dakaira
Imagino que fallan como todo el mundo incluso más al carecer de x experiencias, pero es bueno eso para la experiencia vital...

Y si el asterisco era para no poner una o hay que ser meapilas para hacer esa chorrada.
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ombresaco #5 ombresaco
#2 los asteriscos creo que es por SEO. Para bien o para mal los buscadores dominantes son useños y tienen este tipo de cosas morales. en youtube si hay ciertas palabras clave, no te bloquean el video pero lo recomiendan menos o le quitan monetización. De ahí el nopor, el nepe y demás chorradas.

Parece razonable que en artículos escritos hagan los mismo, para no jo***se a sí mismos ;)

Censura soft power
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menéame