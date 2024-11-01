Por qué los jóvenes f*llan menos

Según una encuesta de The Times, en 2004 el 78% de los adultos jóvenes tenía rollos de una noche de forma habitual; en 2024, el porcentaje había bajado al 23%. Mientras, un sondeo del Instituto de Estudios Familiares en EEUU apuntaba que el 24% de los adultos menores de 30 no habían tenido ningún tipo de actividad sexual en ese año, frente al 12% de 2010. La gente joven folla menos en general, tanto dentro como fuera de la pareja. ¿Cómo ha cambiado la relación de los jóvenes con el sexo? ¿Cómo están influyendo a la juventud leyes como la ...
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- En que los dos piensan que el otro f*lla más
www.meneame.net/story/mujer-acusa-cita-tinder-violarla-dos-veces-zarag
Normal que el percal esté así.
Y si el asterisco era para no poner una o hay que ser meapilas para hacer esa chorrada.
Parece razonable que en artículos escritos hagan los mismo, para no jo***se a sí mismos
Censura soft power