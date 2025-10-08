edición general
8 meneos
13 clics
Los jóvenes disparan el consumo cultural y la tauromaquia se hunde

Los jóvenes disparan el consumo cultural y la tauromaquia se hunde

La Encuesta de Hábitos Culturales registra los mejores datos en décadas, impulsados por los jóvenes de entre 15 y 19 años. La tauromaquia cae 2 puntos, un 20% menos de espectadores que hace veinte años

| etiquetas: cultura , tauromaquia
7 1 0 K 89 actualidad
6 comentarios
7 1 0 K 89 actualidad
hazardum #3 hazardum
Se sostiene por las subvenciones, mientras el PP y Vox rieguen de dinero a la tauromaquia, aunque sea residual, siempre estara ahi, dejen de subvencionarlos, y que caiga por su propio peso, ya que parece que nadie tiene los cojones de prohibirlo o de hacer un referendum.
3 K 27
Falk #5 Falk
#3 las paguitas buenas
3 K 22
unlugar #6 unlugar
#3 Les mueve la protección de la Naturaliza y el medio ambiente. Si no subvencionan la tauromaquia, esta se hundiría y con ella se extinguirían los toros.
O algo.
1 K 18
angelitoMagno #2 angelitoMagno
La tauromaquia desaparecerá cuando deje de estar de moda ser facha. De momento, medio aguanta por eso.
1 K 21
#4 theMooche
Creo que se confunde mucho cultura con entretenimiento...
1 K 13
#1 cunaxa
¿ Cómo puede haber gente todavía que vaya a los toros ?
Si queremos acabar con ese "espectáculo", no hay que ir ni a una novillada nunca.
Cuando no vaya nadie, se lo plantearán.
1 K 9

menéame