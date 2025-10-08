·
Los jóvenes disparan el consumo cultural y la tauromaquia se hunde
La Encuesta de Hábitos Culturales registra los mejores datos en décadas, impulsados por los jóvenes de entre 15 y 19 años. La tauromaquia cae 2 puntos, un 20% menos de espectadores que hace veinte años
#3
hazardum
Se sostiene por las subvenciones, mientras el PP y Vox rieguen de dinero a la tauromaquia, aunque sea residual, siempre estara ahi, dejen de subvencionarlos, y que caiga por su propio peso, ya que parece que nadie tiene los cojones de prohibirlo o de hacer un referendum.
3
K
27
#5
Falk
#3
las paguitas buenas
3
K
22
#6
unlugar
#3
Les mueve la protección de la Naturaliza y el medio ambiente. Si no subvencionan la tauromaquia, esta se hundiría y con ella se extinguirían los toros.
O algo.
1
K
18
#2
angelitoMagno
La tauromaquia desaparecerá cuando deje de estar de moda ser facha. De momento, medio aguanta por eso.
1
K
21
#4
theMooche
Creo que se confunde mucho cultura con entretenimiento...
1
K
13
#1
cunaxa
¿ Cómo puede haber gente todavía que vaya a los toros ?
Si queremos acabar con ese "espectáculo", no hay que ir ni a una novillada nunca.
Cuando no vaya nadie, se lo plantearán.
1
K
9
