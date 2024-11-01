edición general
Jóvenes contra abuelos: el falso conflicto que oculta a los verdaderos responsables

No hay ningún conflicto natural entre jóvenes y mayores. Ese enfrentamiento es fabricado para que quienes sufren contratos precarios, alquileres abusivos y salarios insuficientes miren hacia abajo y no hacia arriba. Para que señalen a sus abuelos y no a quienes se apropian de los beneficios de su trabajo.

etiquetas: sindicatos , ugt , jubilacion
actualidad
4 comentarios
actualidad
#2 Leon_Bocanegra
Ya está el de siempre con sus gilipolleces.
No, no hay que culpar a los bebés. Pero tampoco a los jubilados. Los que se están enriqueciendo con tu trabajo son tus jefes ,no los jubilados.
cabobronson #3 cabobronson
Es que la frase de no es qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, si no, qué hijos vamos a dejar a este mundo, me empieza a ganar, y eso que yo lo he hecho bien como padre
#4 BoosterFelix
Mira que os lo digo veces: no creáis a nadie que intente haceros creer que hay algo así como una guerra económica intergeneracional, como tampoco intrageneracional.

En efecto, no debe parecerles a los proletarios vasallos españoles que la precariedad, la pobreza y el subdesarrollo en que sus propios padres les han hecho nacer sean circunstancias tan horribles, si arden en deseos y defienden como un derecho el poder hacer nacer también, y criar, a sus propias proles en ellas.

No puedes…   » ver todo el comentario
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
a ver, Pepillo, como te lo explico para que una mente preclara como la tuya lo entienda: si tu organización ("sindicato" lo llamas tú) acuerda que me tengo que jubilar pasados los 67 años y si no me penaliza, cuando mis padres y abuelos pudieron hacerlo a los 65... y si la pensión media de un jubilado (que se paga con las cotizaciones a la seguridad social) es mayor que el sueldo medio... quién se está enriqueciendo con mi trabajo mientras yo me empobrezco? a quién vamos a culpar, a…   » ver todo el comentario
