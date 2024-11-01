Jóvenes contra abuelos: el falso conflicto que oculta a los verdaderos responsables

No hay ningún conflicto natural entre jóvenes y mayores. Ese enfrentamiento es fabricado para que quienes sufren contratos precarios, alquileres abusivos y salarios insuficientes miren hacia abajo y no hacia arriba. Para que señalen a sus abuelos y no a quienes se apropian de los beneficios de su trabajo.
| etiquetas: sindicatos , ugt , jubilacion
No, no hay que culpar a los bebés. Pero tampoco a los jubilados. Los que se están enriqueciendo con tu trabajo son tus jefes ,no los jubilados.
En efecto, no debe parecerles a los proletarios vasallos españoles que la precariedad, la pobreza y el subdesarrollo en que sus propios padres les han hecho nacer sean circunstancias tan horribles, si arden en deseos y defienden como un derecho el poder hacer nacer también, y criar, a sus propias proles en ellas.
No puedes… » ver todo el comentario