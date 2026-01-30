edición general
Una joven reconoce que mintió y denunció a su padre por violarla cuando tenía 10 años presionada por su madre

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha absuelto a un hombre de 50 años que estaba acusado de violar a su hija cuando ella tenía 10 años. La absolución llega después de que su hija, que actualmente tiene 18 años, se desdijera de la acusación y afirmara que todo fue "mentira" y que en su día denunció "presionada" por su madre.

Fartón_Valenciano
"Su hija respaldó a su padre ante el tribunal. Declaró que todo fue "mentira" y que dijo todo eso "presionada" por su madre y por la excuñada de ella"

"Tal y como aseguró la joven ante el tribunal, "ni he recibido tocamientos ni me han violado". Prosiguió asegurando que "llevaba años viviendo una mentira" y aseguró que no quería "vivirla más". Asimismo, la joven mostró su deseo de "poder dar un abrazo" al

…   » ver todo el comentario
10
tronchastiles
#4 Las principales víctimas de las denuncias falsas, esas que para algunos "no existen", además de para los hombres, son para los hijos menores de edad, y pocos miran por ellos, cuyas vidas quedan marcadas para siempre.

Pero después de tantos años, parece ser que la gente está más concienciada con ello.
3
Veelicus
Eso es imposible, los niños, especialmente si son niñas, son imposibles de manipular, salvo claro, y muy importante, si es el padre el que lo intenta, entonces se llama violencia vicaria, cuando es la mujer la que realiza esa violencia... la violencia desaparece, como no aceptamos el concepto entonces no puede existir.
P.D: Por absurdo que sea, hay gente que piensa asi.
9
Bryson
Extraído de la sentencia judicial de #1 :
"Que debemos absolver y absolvemos a D. Pablo Jesús de los delitos contra la libertad sexual por los que
viene siendo acusado con declaración de oficio de las costas procesales.
Una vez firme esta sentencia queden sin efecto las medidas cautelares personales y patrimoniales que se
hubieran acordado respecto del acusado."
Es decir, la ley funciona, y el sistema judicial es suficientemente garantista como para evitar que se metan a…   » ver todo el comentario
6
Veelicus
#11 "Es decir, la ley funciona, y el sistema judicial es suficientemente garantista como para evitar que se metan a inocentes en la carcel. "
La ley funciona... pues en este caso diria yo que no... porque se ha pasado 8 años en la carcel por un delito que no cometio.
¿Que mierda de trabajo hizo el sicologo/a que hablo con la niña cuando puso la denuncia?, o es que ni siquiera alguien perito la denuncia de la niña...
Es todo tan tremendo, ¿Alguien se hace a la idea el infierno por el…   » ver todo el comentario
3
DayOfTheTentacle
#11 desde 2017...

Y a la madre q le caerá?
1
anarion321
#11 Que asquete das chico. Tras 8 años de calvario con una familia completamente rota, en la que el Estado ha estado persiguiendole como acusación, como figura en sentencia, podrías al menor taparte un poco y cerrar la boca.

Incluso estos ejemplos que tienen un final "bueno" son un ejemplo de cómo el estado está poniendo herramientas para joder a inocentes. No, no funciona correctamente.

Y todavía falta por ver si hará algo para perseguir la denuncia falsa, que lo dudo, porque si la fiscalía estaba de parte de la acusación, no habrá deducido testimonio, ni tendrá intención de perseguirla.
3
Chuache_cientifico
Si el tío hubiese cogido un hacha y matado a la ex-mujer y luego se hubiese colgado, tendríamos todos los carteles morados por España.

Luego que si Vox sube. Pero este tipo de esperpentos, jaleados desde el poder, no tienen nada que ver. Sólo es que hay borregos.
9
GeneWilder
#7 Es que cuando ocurre algo así, solo sabemos el final de la historia que ya se encargan de difundir los principales medios de comunicación.
0
yukatan
8 años señalado....
4
DayOfTheTentacle
Que SAP ni que sapo...
4
anarion321
Enhorabuena a todos los que legislaron para decir que este tipo de manipulaciones no pueden existir.

No van a juicio los que deberían.
4
tronchastiles
Por si alguien se quiere leer la sentencia y sacar sus propias conclusiones:
www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&da
3
Andreham
Puff, no sé si esa relación padre-hija se va a poder recuperar, y eso puede ser un problema para ambos.

Entiendo que al hombre tampoco le van a resarcir de ninguna manera, y esperemos que no perdiera su trabajo.
1
Veelicus
#5 Si, yo creo que la relacion con el padre se podra arreglar porque al final es una niña manipulada por su madre, asi que aunque no sea facil seguro que lo que mas quiere el padre es recuperar a su hija y al final a ella no la tiene nada que perdonar porque siendo tan pequeña no tenia apenas capacidad de decision frente a las presiones de su madre.
0
famufa
#5 Claro ...le tuvieron la silla caliente ocho años, esperándolo.
0
Pixmac
Con 14 años una chica ya no debería haberse dejado convencer para declarar una falsedad en una denuncia penal. Que lo haga una niña de 8 o 10 años es entendible pero con 14 años ya debería saber que esa falsedad puede tener consecuencias muy graves para su padre e incluso para ella, que estos años debió tener unos remordimientos muy grandes, lo que le llevó a querer contar la verdad antes del juicio, algo imposibilitado por la Policía al no querer recoger su testimonio.
0
Veelicus
#14 No es tan sencillo, la madre la llevaria machando y amenazando y con 18 años es cuando ha decidido dar el paso adelante, que no ha tenido que ser nada facil para ella porque ahora tendra a su madre como enemiga y no sabe que pasara con su padre en cuanto a su relacion hacia ella.
Para mi esa chica ha sido muy muy valiente y me temo la de casos que habra donde no tengan el valor suficiente para decir la verdad y que nunca nos enteraremos
0
GeneWilder
Esto no es denuncia falsa, ni violencia vicaria, ni hostias. Este sindios se acabará reflejando en las urnas. “Alerta antifascista”.
0

