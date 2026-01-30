Una joven reconoce que mintió y denunció a su padre por violarla cuando tenía 10 años presionada por su madre

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha absuelto a un hombre de 50 años que estaba acusado de violar a su hija cuando ella tenía 10 años. La absolución llega después de que su hija, que actualmente tiene 18 años, se desdijera de la acusación y afirmara que todo fue "mentira" y que en su día denunció "presionada" por su madre.