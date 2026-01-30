Una joven reconoce que mintió y denunció a su padre por violarla cuando tenía 10 años presionada por su madre

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha absuelto a un hombre de 50 años que estaba acusado de violar a su hija cuando ella tenía 10 años. La absolución llega después de que su hija, que actualmente tiene 18 años, se desdijera de la acusación y afirmara que todo fue "mentira" y que en su día denunció "presionada" por su madre.
"Tal y como aseguró la joven ante el tribunal, "ni he recibido tocamientos ni me han violado". Prosiguió asegurando que "llevaba años viviendo una mentira" y aseguró que no quería "vivirla más". Asimismo, la joven mostró su deseo de "poder dar un abrazo" al
… » ver todo el comentario
Pero después de tantos años, parece ser que la gente está más concienciada con ello.
P.D: Por absurdo que sea, hay gente que piensa asi.
"Que debemos absolver y absolvemos a D. Pablo Jesús de los delitos contra la libertad sexual por los que
viene siendo acusado con declaración de oficio de las costas procesales.
Una vez firme esta sentencia queden sin efecto las medidas cautelares personales y patrimoniales que se
hubieran acordado respecto del acusado."
Es decir, la ley funciona, y el sistema judicial es suficientemente garantista como para evitar que se metan a
La ley funciona... pues en este caso diria yo que no... porque se ha pasado 8 años en la carcel por un delito que no cometio.
¿Que mierda de trabajo hizo el sicologo/a que hablo con la niña cuando puso la denuncia?, o es que ni siquiera alguien perito la denuncia de la niña...
Es todo tan tremendo, ¿Alguien se hace a la idea el infierno por el
Y a la madre q le caerá?
Incluso estos ejemplos que tienen un final "bueno" son un ejemplo de cómo el estado está poniendo herramientas para joder a inocentes. No, no funciona correctamente.
Y todavía falta por ver si hará algo para perseguir la denuncia falsa, que lo dudo, porque si la fiscalía estaba de parte de la acusación, no habrá deducido testimonio, ni tendrá intención de perseguirla.
Luego que si Vox sube. Pero este tipo de esperpentos, jaleados desde el poder, no tienen nada que ver. Sólo es que hay borregos.
No van a juicio los que deberían.
Entiendo que al hombre tampoco le van a resarcir de ninguna manera, y esperemos que no perdiera su trabajo.
Para mi esa chica ha sido muy muy valiente y me temo la de casos que habra donde no tengan el valor suficiente para decir la verdad y que nunca nos enteraremos