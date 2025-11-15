Un joven de 22 años permanece en coma después de que los médicos confundieran un derrame cerebral con una borrachera

Ion Chiperi, un joven de 22 años residente en el condado de Kent, en Inglaterra, permanece en coma tras sufrir un derrame cerebral que fue erróneamente diagnosticado como una borrachera por los servicios de emergencia. La confusión médica ha dejado devastadas a su pareja, Doina, embarazada de ocho meses, y a su familia, que ahora estudian emprender acciones legales por una presunta negligencia. Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de septiembre, cuando Ion despertó a Doina diciendo que no sentía las piernas y tenía dificultades para.....