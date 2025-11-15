edición general
Un joven de 22 años permanece en coma después de que los médicos confundieran un derrame cerebral con una borrachera

Un joven de 22 años permanece en coma después de que los médicos confundieran un derrame cerebral con una borrachera

Ion Chiperi, un joven de 22 años residente en el condado de Kent, en Inglaterra, permanece en coma tras sufrir un derrame cerebral que fue erróneamente diagnosticado como una borrachera por los servicios de emergencia. La confusión médica ha dejado devastadas a su pareja, Doina, embarazada de ocho meses, y a su familia, que ahora estudian emprender acciones legales por una presunta negligencia. Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de septiembre, cuando Ion despertó a Doina diciendo que no sentía las piernas y tenía dificultades para.....

Ha sido en Inglaterra. Ion Chiperi se encontraba en la cama con su pareja Doina, la cual está embarazada de ocho meses, cuando de repente empezó a sentirse mal en su casa de Sevenoaks, Kent. "Me despertó diciendo que no sentía las piernas, apenas podía hablar", declaraba su mujer al Daily Mail. Su mujer llamó corriendo a los servicios de emergencia y a los pocos minutos llegó una ambulancia a su domicilio. Tras analizarlo, los médicos descartaron los síntomas, los cuales eran compatibles con un derrame cerebral, y le dijeron que estaba sufriendo una borrachera, negándose a trasladarlo al hospital.
Prejuicios, se pensaron que se había emborrachado solo por su edad o su estética.

Si se retirasen más títulos por prácticas así, tendrían más cuidado.
Pese al delicado estado de salud del joven, su familia mantiene la esperanza de que, con rehabilitación intensiva, el joven pueda recuperar en el futuro la capacidad de moverse y hablar.

Ojalá que asi sea y llegue a conocer a su hijo,es muy triste que una negligencia te joda la vida de esta manera.
