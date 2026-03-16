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Jot Down y Menéame lanzan el Premio Delta de Dirac de Ensayo frente al millón de euros de AENA

Jot Down y Menéame lanzan el Premio Delta de Dirac de Ensayo frente al millón de euros de AENA

Jot Down y Menéame acaban de lanzar el Premio Delta de Dirac de Ensayo, un experimento bastante sencillo para comprobar si el prestigio cultural puede construirse sin dinero de por medio. El premio no tiene dotación económica. Su recompensa es otra: visibilidad sostenida y conversación pública alrededor del libro ganador.

| etiquetas: premio delta de dirac , ensayo , aena
7 2 0 K 92 cultura
16 comentarios
7 2 0 K 92 cultura
Vodker #1 Vodker *
El premio no tiene dotación económica. Su recompensa es otra: visibilidad sostenida

Esto es como lo de ven a tocar a mi local. No pagamos pero alguien te verá e igual te haces famoso y eso.
1 K 31
woody_alien #2 woody_alien
#1 O como los restaurantes Michelin, que pagan a los 400 pinches con un "así adquieres curriculo" :troll:
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Pertinax #6 Pertinax *
#2 #4 Las propuestas son obras ya publicadas. No se está pidiendo a nadie trabajar gratis, sino que se intenta que ganen visibilidad para comprobar si la calidad disminuye frente a concursos millonetis. Ni se les pide nada a los autores, y ni Jot Down ni Menéame ganan nada con ello.
1 K 23
Ripio #8 Ripio
#6 "Ni se les pide nada a los autores, y ni Jot Down ni Menéame ganan nada con ello".

Encima.
La nueva ONG:
MnM.
xD xD xD
0 K 20
Pertinax #9 Pertinax *
#8 ¿En qué me equivoco? Que podría ser, pero no caigo.
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Ripio #13 Ripio
#9 ¿He dicho que estés equivocado?
:roll:
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Pertinax #15 Pertinax
#13 Entonces es que no he entendido tu comentario.
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#4 capitan.meneito
#1 puta manía con querer cobrar.
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Laro__ #5 Laro__
#1 El culo que enseña el logotipo hace honor al premio.
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#7 PerritaPiloto
#5 El logotipo de los Chicago Bulls visto al revés es un robot enculando un cangrejo, así que este es un poco menos malo.
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Re-botado #10 Re-botado *
#1 Visibilidad poca

400 Bas request
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ContinuumST #16 ContinuumST *
#14 ¡Ostras, votar un ENSAYO por una entradilla de su contenido! Supongo que será el texto de resumen (de venta) de contraportada o algo así. Vale.
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imparsifal #11 imparsifal
Estos son los finalistas

Norbert BilbenyUniverso y sentido. En busca del sentido en la inmensidad
Anna CaballéÍntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel (1898-1994)
Alberto CasasLa ilusión del tiempo
Sonia ConteraSeis problemas que la ciencia no puede resolver
Raquel FerrándezInmortalidad digital. Colonizar el planeta muerte
Mar Gómez GlezSangre. Historia íntima y cultural de un fluir constante
Víctor Gómez PinEl ser que cuenta. La disputa sobre la singularidad humana
Diego GraciaEl animal deliberante. Teoría y práctica de la deliberación moral

Este fin de semana empiezan las votaciones.
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ContinuumST #12 ContinuumST
#11 ¿Y cómo se vota sin leer todos los libros?
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imparsifal #14 imparsifal *
#12 Hay dos votaciones, la que hacen en Jot Down los que se los han leído y la que hacen en Menéame los que no se los han leído, para ellos pondremos una entradilla por libro. ¡Pareces nuevo! :troll:
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ElRespeto #3 ElRespeto
Jajajaajajaajajaja
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menéame