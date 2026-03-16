Jot Down y Menéame lanzan el Premio Delta de Dirac de Ensayo frente al millón de euros de AENA

Jot Down y Menéame acaban de lanzar el Premio Delta de Dirac de Ensayo, un experimento bastante sencillo para comprobar si el prestigio cultural puede construirse sin dinero de por medio. El premio no tiene dotación económica. Su recompensa es otra: visibilidad sostenida y conversación pública alrededor del libro ganador.
| etiquetas: premio delta de dirac , ensayo , aena
Esto es como lo de ven a tocar a mi local. No pagamos pero alguien te verá e igual te haces famoso y eso.
Encima.
La nueva ONG:
MnM.
400 Bas request
Norbert Bilbeny — Universo y sentido. En busca del sentido en la inmensidad
Anna Caballé — Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel (1898-1994)
Alberto Casas — La ilusión del tiempo
Sonia Contera — Seis problemas que la ciencia no puede resolver
Raquel Ferrández — Inmortalidad digital. Colonizar el planeta muerte
Mar Gómez Glez — Sangre. Historia íntima y cultural de un fluir constante
Víctor Gómez Pin — El ser que cuenta. La disputa sobre la singularidad humana
Diego Gracia — El animal deliberante. Teoría y práctica de la deliberación moral
Este fin de semana empiezan las votaciones.