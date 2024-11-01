Josep Pich: "Quevedo es quien comienza a formular la catalanofobia"

En 1640, España tiene dos guerras: una con Portugal, otra con Cataluña. Nunca he visto ningún escrito como los de Quevedo contra los portugueses, se centra en los catalanes. "En tanto en Cataluña quedara un solo catalán, y piedras en los campos desiertos, debemos tener enemicos", decía. Esto es claramente catalanofobia. (traducción en comentarios)
Ni recogida de firmas contra un estatuto gallego.
Los vascos y los gallegos no somos rival, si eso, somos una molestia. Los catalanes han sido rivales.
Que quieres cerrar los ojos y oretender que no hay una fijación contra Catalunya. Pues vale. Seguirá habiendo.
Hay siglos de declaraciones de políticos, militares, intelectuales y periodistas españoles que lo atestiguan.
En el manifiesto, los vascos estamos de pegote.
Y claro que la gente odia mirando.
Si seguimos por la senda que argumentas, habrá que deducir que no hay homofobia, solo polémicas magnificadas política y mediaticamente...
Josep Pich i Mitjana (Manresa, 1967) es catedrático de historia contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra, especialista en historia política de Cataluña. Acaba de publicar Catalanofobia: una inmersión rápida (Tibidabo Edicions), en la que analiza cuáles son las causas de la catalanofobia, sitúa su origen histórico y repasa la evolución del relato españolista contra los catalanes a lo largo de los siglos. Hablamos sobre qué implica exactamente la catalanofobia y sobre cómo se… » ver todo el comentario
Pues tanto como la madrileñofobia. Y la lusofobia. Rencillas regionales que existen en casi todo el mundo magnificadas cuando viene bien a los intereses nacionalistas.
Discrepo con el entrevistado que no existe la vascofobia (aquí distingo: los vascos caen bien, los euskaldunes, no tanto), pero la fijación con Catalunya es de otro nivel.