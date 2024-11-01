edición general
Josep Pich: "Quevedo es quien comienza a formular la catalanofobia"

En 1640, España tiene dos guerras: una con Portugal, otra con Cataluña. Nunca he visto ningún escrito como los de Quevedo contra los portugueses, se centra en los catalanes. "En tanto en Cataluña quedara un solo catalán, y piedras en los campos desiertos, debemos tener enemicos", decía. Esto es claramente catalanofobia. (traducción en comentarios)

ehizabai #11 ehizabai *
#9 No ha habido un boicot a productos vascos ni con ETA en activo.
Ni recogida de firmas contra un estatuto gallego.
Los vascos y los gallegos no somos rival, si eso, somos una molestia. Los catalanes han sido rivales.
Que quieres cerrar los ojos y oretender que no hay una fijación contra Catalunya. Pues vale. Seguirá habiendo.
Hay siglos de declaraciones de políticos, militares, intelectuales y periodistas españoles que lo atestiguan.
ehizabai #13 ehizabai
#12 productoscatalanesyvascosnogracias.wordpress.com/about/

En el manifiesto, los vascos estamos de pegote.
ehizabai #7 ehizabai
#6 Magnificada y lo que quieras. Ahí está la base catalanófoba, bien real.
Y claro que la gente odia mirando.
Si seguimos por la senda que argumentas, habrá que deducir que no hay homofobia, solo polémicas magnificadas política y mediaticamente...
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
#7 Lo que no vale es la ley del embudo que hace este señor: Si hay catalanofobia, hay vascofobia, gallegofobia, andaluzofobia, lusofobia y más. Si no hay vascofobia ni gallegofobia tampoco podríamos decir que haya el resto. Y en cualquier caso, sea fobia o rivalidad sana, se magnifica por razones políticas, y para muestra, el mismo señor este.
asola33 #1 asola33 *
Trad automatica
Josep Pich i Mitjana (Manresa, 1967) es catedrático de historia contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra, especialista en historia política de Cataluña. Acaba de publicar Catalanofobia: una inmersión rápida (Tibidabo Edicions), en la que analiza cuáles son las causas de la catalanofobia, sitúa su origen histórico y repasa la evolución del relato españolista contra los catalanes a lo largo de los siglos. Hablamos sobre qué implica exactamente la catalanofobia y sobre cómo se…   » ver todo el comentario
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#8 es lo que tienen las fobias, tienen un origen, pero son miedos irracionales.
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
Vaya ombliguismo: dice que la catalanofobia existe, por supuesto; la vascofobia y la gallegofobia, no.
Pues tanto como la madrileñofobia. Y la lusofobia. Rencillas regionales que existen en casi todo el mundo magnificadas cuando viene bien a los intereses nacionalistas.
ehizabai #5 ehizabai
#4 No he oído aun a ningún partido político, ni ningún líder, llamar al boicot de productos madrileños. Ni recoger firmas contra un estatuto. Ni plantear que Madrid debería ser bombardeada cada 50 años.
Discrepo con el entrevistado que no existe la vascofobia (aquí distingo: los vascos caen bien, los euskaldunes, no tanto), pero la fijación con Catalunya es de otro nivel.
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo *
#5 La madrileñofobia se da en la periferia: en Cataluña odian a Madrid por odiar a Cataluña. Y en Galicia, y en País Vasco...Y se magnifica política y mediáticamente por intereses nacionalistas. La gente de la calle odia sin mirar tanto a quién.
#8 sliana
#6 la madrileñofobia es como la herida que te queda cuando te apuñalan. Es culpa tuya y la víctima es el que manejaba el puñal.
