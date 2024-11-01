Josep Pich: "Quevedo es quien comienza a formular la catalanofobia"

En 1640, España tiene dos guerras: una con Portugal, otra con Cataluña. Nunca he visto ningún escrito como los de Quevedo contra los portugueses, se centra en los catalanes. "En tanto en Cataluña quedara un solo catalán, y piedras en los campos desiertos, debemos tener enemicos", decía. Esto es claramente catalanofobia. (traducción en comentarios)