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José Manuel Mori 'El Marqués', hostelero y pescador: «La pesca del salmón se acabó, no hay ninguna esperanza de que lo recuperen»

José Manuel Mori 'El Marqués', hostelero y pescador: «La pesca del salmón se acabó, no hay ninguna esperanza de que lo recuperen»

«La administración lo sabe, pero no hace nada, va a lo fácil, que es prohibir. ¿Qué más da que echen 100.000 alevines? Hay que repoblar con dos millones en cada río»

| etiquetas: josé manuel mori el marqués , hostelero , pescador , salmón , asturias
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5 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
#4 alhambre
"va a lo fácil, que es prohibir"
"hay que repoblar con dos millones (para que sigamos pescando)"

Un lince el pescador de salmones, menuda fauna.
1 K 18
pitercio #5 pitercio *
Estereotipo de un depredador.

"Cuando lo bajaron a ocho por pescador ya era mucho para recorte para mí y dejé de pescar. Así que con eso se lo digo todo (el cupo por pescador es este año de uno). Nos echaron del río a punta de pistola".
0 K 17
#1 Alcalino *
Ya, y la administración, con el dinero de todos tiene que dedicarse año a año a repoblar lo que otros despueblan, si?

Prohibir no es solo lo fácil, es lo correcto.

A ver si empieza a entra en la cabeza que salvar el planeta es responsabilidad de todos, no solo de la administración pública
1 K 17
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 porque repoblar con un millón? Porque no dos? Así pueden seguir pescando sin problemas
1 K 28
Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Quiere que se le subvencione las capturas.
0 K 11

menéame