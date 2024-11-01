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José Manuel Mori 'El Marqués', hostelero y pescador: «La pesca del salmón se acabó, no hay ninguna esperanza de que lo recuperen»
«La administración lo sabe, pero no hace nada, va a lo fácil, que es prohibir. ¿Qué más da que echen 100.000 alevines? Hay que repoblar con dos millones en cada río»
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josé manuel mori el marqués
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#4
alhambre
"va a lo fácil, que es prohibir"
"hay que repoblar con dos millones (para que sigamos pescando)"
Un lince el pescador de salmones, menuda fauna.
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#5
pitercio
*
Estereotipo de un depredador.
"Cuando lo bajaron a ocho por pescador ya era mucho para recorte para mí y dejé de pescar. Así que con eso se lo digo todo (el cupo por pescador es este año de uno). Nos echaron del río a punta de pistola"
.
0
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17
#1
Alcalino
*
Ya, y la administración, con el dinero de todos tiene que dedicarse año a año a repoblar lo que otros despueblan, si?
Prohibir no es solo lo fácil, es lo correcto.
A ver si empieza a entra en la cabeza que salvar el planeta es responsabilidad de todos, no solo de la administración pública
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#2
Verdaderofalso
#1
porque repoblar con un millón? Porque no dos? Así pueden seguir pescando sin problemas
1
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#3
Cometeunzullo
Quiere que se le subvencione las capturas.
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"hay que repoblar con dos millones (para que sigamos pescando)"
Un lince el pescador de salmones, menuda fauna.
"Cuando lo bajaron a ocho por pescador ya era mucho para recorte para mí y dejé de pescar. Así que con eso se lo digo todo (el cupo por pescador es este año de uno). Nos echaron del río a punta de pistola".
Prohibir no es solo lo fácil, es lo correcto.
A ver si empieza a entra en la cabeza que salvar el planeta es responsabilidad de todos, no solo de la administración pública