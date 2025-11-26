edición general
José Luis Ábalos asegura que "existió" la reunión entre Sánchez y Otegi

"Esa entrevista existió". De esta manera confirma el que fuera secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos que hubo una reunión entre el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para ganarse su apoyo en la moción de censura en 2018 en la que desbancó a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa.

Barney_77 #2 Barney_77
Imposible, Pedro ha dicho que es mentira y nuestro presidente no miente nunca.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Desde Bildu, Arnaldo Otegi también lo niega.
Barney_77 #4 Barney_77 *
#3 Que Bildu y en particular Arnaldo Otegui diga algo, me la suda.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 Pues a mi lo que diga el putero, corrupto y chorizo de Abalos también me la suda
traviesvs_maximvs #8 traviesvs_maximvs
#4 pues es parte activa en el tema que nos atañe, igual debería sudártela menos. Otra cosa es que como no te gusta te tapes los oidos y digas nininini como un neno pequeño.
Barney_77 #9 Barney_77
#8 También era Abalos a través de su amigo y compañero de farlopa y putas Koldo. Y estos dos dicen que si, que sucedió.
En fin, a mí me la suda que se reuniera, me importa más lo que miente o deja de mentir un presidente.
#5 Popsandbangs
#3 …que de actor porno no tiene nada
Ratoncolorao #15 Ratoncolorao
#2 Y El Español siempre dice la verdad, habrá que fiarse...
Barney_77 #16 Barney_77
#15 Hasta un reloj estropeado acierta dos veces al dia... Insisto, a mi me la pela si se reunieron o no, es mas, me parece lo puto normal, pero si se demuestra que hasta en esto, que es un ejercicio de democracia, nuestro amado presidente miente, ¿en que lugar lo deja? ¿podemos fiarnos de nada de lo que dice nuestro amado lider?
#7 JotaMcnulty *
Sale una noticia en El Español (la cual por cierto subí yo y me tumbasteis). Oscar Puente la tacha de bulo y señala e insulta la labor periodística de un medio.

Y ahora Ábalos dice que es cierto.

Que democrático es el gobierno, muy mucho democrático. Atacando a la prensa, acusando de falsos bulos, etc

La mitad de veces que una noticia se tilda de bulo, no es un bulo: es un golpe a la democracia.
obmultimedia #12 obmultimedia
#7 Dice el medio este de "mediterraneo" que Abalos ha dicho, no hay nada oficial, asi que es un bulo.,
Meneador_Compulsivo #14 Meneador_Compulsivo *
#7 Lo veremos en todas partes menos en portada de la madriguera.
frankiegth #10 frankiegth *
Esta "noticia" me parece del todo irrelevante, sucediera o no sucediera lo que se dice. No la voto irrelevante pero me parece un intento de crear crispación donde ya no la hay. Uno de los problemas políticos más grandes de la España actual es que las diferentes facciones políticas ya ni se reunen ni se hablan. Lo del Congreso de los Diputados ya sabemos todos que es un paripé, las conversaciones reales de producirse son en privado. Reunirse y dialogar es hacer política, negarse en redondo a hacerlo es justo antipolítica.
#11 Fustigador_
Y digo yo, qué importancia tiene que dos partidos democráticos se reunieran para lo que les saliera del culo?
Barney_77 #13 Barney_77
#11 Las mentiras de Pedro Sanchez si esto se confirma como cierto?
