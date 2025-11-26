José Luis Ábalos asegura que "existió" la reunión entre Sánchez y Otegi

"Esa entrevista existió". De esta manera confirma el que fuera secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos que hubo una reunión entre el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para ganarse su apoyo en la moción de censura en 2018 en la que desbancó a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa.
| etiquetas: josé luis ábalos , pedro sánchez , otegi , psoe , bildu
En fin, a mí me la suda que se reuniera, me importa más lo que miente o deja de mentir un presidente.
⦁ Koldo corrobora que condujo a Sánchez a reunirse con Otegi en un caserío tras desmentirlo el Gobierno
⦁ Sánchez y Cerdán se reunieron en secreto con Otegi para pactar la moción de censura en un caserío al que les llevó Koldo
⦁ El teléfono de Koldo intervenido por la UCO incluye mensajes relativos al encuentro entre Sánchez, Cerdán y Otegi en el caserío
Y ahora Ábalos dice que es cierto.
Que democrático es el gobierno, muy mucho democrático. Atacando a la prensa, acusando de falsos bulos, etc
La mitad de veces que una noticia se tilda de bulo, no es un bulo: es un golpe a la democracia.