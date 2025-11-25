El teléfono de Koldo intervenido por la UCO incluye mensajes relativos al encuentro entre Sánchez, Cerdán y Otegi en el caserío

El teléfono móvil de Koldo García, confiscado por la Guardia Civil, guarda mensajes que prueban la reunión sostenida en 2018 entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco con el fin de negociar el respaldo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Este dispositivo, incautado durante la detención de Koldo, contiene conversaciones de WhatsApp entre él, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el empresario Antxon Alonso sobre encuentros con Otegi y negociaciones con otros partidos.
Si hay datos en el móvil, no será dificil dar eso datos para poder contrastarlos con la agenda pública de Otegi y el propio Sánchez.
Me da que no sabremos nunca esos detalles, no sea que se vea que es mentira.
Y ya el caso de que la tal "Ana Moreno" la única "periodista" que escribe como 150 articulos al dia en esa web, y que en algunos se ha olvidado de traducir del ruso.
PD: Es un pueblo gobernado hace muchísimo tiempo por el PP, cada cual que piense lo que quiera.
No sé si es necesario tener el pelo blanco, eso no me ha quedado claro
Lo alarmante es que no les va a pasar factura, porque la gente vota como forofos de futbol.
El problema no es que tomen a la gente por gilipollas, el problema es que tienen razón.