El teléfono de Koldo intervenido por la UCO incluye mensajes relativos al encuentro entre Sánchez, Cerdán y Otegi en el caserío

El teléfono móvil de Koldo García, confiscado por la Guardia Civil, guarda mensajes que prueban la reunión sostenida en 2018 entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco con el fin de negociar el respaldo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Este dispositivo, incautado durante la detención de Koldo, contiene conversaciones de WhatsApp entre él, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el empresario Antxon Alonso sobre encuentros con Otegi y negociaciones con otros partidos.

ehizabai #2 ehizabai *
Otegi ha negado que existiera esa reunión, y ha retado a que indiquen en qué caserío, qué día y hora fue.

Si hay datos en el móvil, no será dificil dar eso datos para poder contrastarlos con la agenda pública de Otegi y el propio Sánchez.

Me da que no sabremos nunca esos detalles, no sea que se vea que es mentira.
hdblue #13 hdblue
Obviamente es spam de #0 sobre el panfleto creado artificialmente. No solo que la web se "activó" en septiembre 2025, que solo tiene reseñas de países del este, que está localizada en unos unifamiliares de Villagordo del Cabriel y es la única empresa de ese pueblo que no está listada en el listado de empresas,
Y ya el caso de que la tal "Ana Moreno" la única "periodista" que escribe como 150 articulos al dia en esa web, y que en algunos se ha olvidado de traducir del ruso.


PD: Es un pueblo gobernado hace muchísimo tiempo por el PP, cada cual que piense lo que quiera.  media
JuanCarVen #16 JuanCarVen
#13 N-esima vez que mis impuestos acaban financiando un pseudo medio afín al PP.
#3 laminito
Es decir, que la fuente del bulo es la propia UCO
Mildranx #4 Mildranx
#3 El teléfono de koldo se habla de una reunión y es un bulo, supongo que como todo lo relacionado con cerdán, abalos y koldo....
#8 fingulod
#4 Mentir no es delictivo, aunque sea como testigo y bajo juramento. Es la doctrina del PP.

No sé si es necesario tener el pelo blanco, eso no me ha quedado claro
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Una cosa, la UCO trabaja para los tabloides?
Cehona #9 Cehona
#5 Antes de mover las rotativas.
#7 muerola
Va a tener razón Pablo Iglesias y si gana las elecciones PP / VOX van a intentar meter a Sánchez en la cárcel
#14 casicasi
Pero las negociaciones para la moción de censura ¿forman parte de la investigación o qué? Ademas, ¿es delito reunirse en un caserío con Otegi? ¿Esto es una filtración?
Cehona #10 Cehona
¿Pero no dijo la UCO que la justicia es lenta?
#11 fingulod
#10 Sólo si no eres un puto rojo.
Cehona #12 Cehona
#11 No entiendo  media
#17 Shynea
Es fácil de entender: no ha dimitido por el Fiscal General. Hay que buscar otra
DrEvil #6 DrEvil *
Que los políticos mientan no es ni noticia. Que se les termine pillando, un poco más, pero meh...
Lo alarmante es que no les va a pasar factura, porque la gente vota como forofos de futbol.

El problema no es que tomen a la gente por gilipollas, el problema es que tienen razón.
meroespectador #15 meroespectador *
Se pudo hablar de que la reunión "se planteó" y eso ya da titulares, o que en un momento determinado Sanchez entró por el movil o vete a saber. Pero es otra filtración de la UCO a un medio conservador de la cual nadie es responsable...
