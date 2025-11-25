El teléfono de Koldo intervenido por la UCO incluye mensajes relativos al encuentro entre Sánchez, Cerdán y Otegi en el caserío

El teléfono móvil de Koldo García, confiscado por la Guardia Civil, guarda mensajes que prueban la reunión sostenida en 2018 entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco con el fin de negociar el respaldo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Este dispositivo, incautado durante la detención de Koldo, contiene conversaciones de WhatsApp entre él, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el empresario Antxon Alonso sobre encuentros con Otegi y negociaciones con otros partidos.