José Balcázar, nuevo presidente de Perú, defendió el matrimonio infantil desde los 14 años: "Las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer"

José Balcázar, de 83 años, defendió el matrimonio infantil durante un debate para su prohibición. "Las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer" afirmaba. “La ley lo autoriza. En otros países de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones: profesora con alumno, maestros con alumnos, entre alumnos también. Mientras no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido." Ayer Balcázar no se arrepentía de sus declaraciones "Yo hablo siempre con propiedad”

themarquesito
A ver lo que dura en el cargo este individuo
Ovlak
Por contextualizar: en España la edad legal para casarse fueron los 14 años hasta hace apenas una década. Y no es por defenderlo, ahora mismo está en 16 y considero que debiera estar en 18. Es por poner en perspectiva que a veces señalamos y nos escandalizamos con lo de fuera como si habláramos del medievo cuando quizás no les llevamos tanto adelanto como pensamos.
#5 Kuruñes3.0
Jajajaj arriba LATAM y la Pachamama xD xD xD
#4 será igual cuando se lo oiga decir a PerroSanche, no te flipes.
#8 gadish
#4 hombre, que existiese una ley arcaica, no es lo mismo que defenderla diciendo que folalr a los 14 ayuda al futuro psicológico de la mujer. Hay un puto mundo.
LokoYo_
#7 Mejor explicado con la ley en la mano.
#8 esta es otra noticia de RageBait que tanto gusta aqui en MNM
#17 gadish
#12 #7 que la ley permita el sexo de una persona de 14 años es una cosa, defender la ley diciendo que eso refuerza el futuro psicológico de la mujer, es otra muy distinta. Podría haber defendido la ley desde el punto de vista de la libertad individual y defender que una persona de 14 años es perfectamente consciente de su sexualidad y blablbla. La frase que decidió usar es nauseabunda.
HeilHynkel
#4

14 dice ... y 12 no hace tanto. Luego lo pasaron a 13 y a 16.

es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_consentimiento_sexual#España

España ha elevado en dos ocasiones la edad de consentimiento sexual: La primera, en 1995, con la reforma del código penal llevada a cabo por el gobierno socialista de Felipe González, se elevó la edad de consentimiento de 12 a 13 años.[49] La segunda, en 2015, cuando el gobierno conservador de Mariano Rajoy decidió aumentar la edad de consentimiento de los 13 a los actuales 16 años, en contra de las opiniones de otros grupos parlamentarios (como el PSOE, que proponía establecerla en 14 años, o el PNV que abogaba por establecerla en 15 años).
Battlestar
#4 14 años no era la "edad legal de consentimiento para el sexo" hasta hace unos años? Para casarse no era (creo) solo para dar consentimiento.
Ovlak
#10 Aunque alucines con el dato, en España sí estaba permitido el matrimonio desde los 14 hasta el año 2015. Se elevó a los 16 años mediante una reforma del código civil con la Ley 15/2015. De hecho, hasta ese año ni siquiera había la misma edad para el consentimiento sexual que para el matrimonio, estando la primera en 13 y la segunda en 14.
IkkiFenix
Pues ha hecho unas declaraciones con apego a la ley:

En Perú, la edad de consentimiento sexual es 14 años, según el artículo 173-A del Código Penal Peruano. Sin embargo, no significa que cualquier relación sexual con un menor de 18 años sea automáticamente válida o libre de sanción. Esto quiere decir que, a partir de los 14 años, una persona puede consentir legalmente una relación sexual, siempre que no exista violencia, amenaza, engaño o abuso de poder.

Por ejemplo: si dos adolescentes de

…   » ver todo el comentario
kastanedowski
Este todavia no sale en la lista?
maspipinobreve
#13 Prohibido mezclar churras con merinas. Hay maneras de hacer bien las cosas en cualquier escenario.
kastanedowski
#14 Te lo explico con peras y manzanas si no encuentras la relacion
maspipinobreve
#15 Fucked donkey!
ElenaCoures1
Y el sexo anal en los presidentes de gobierno que sueltan estupideces mas bien ayuda al futuro psicológico de los futuros presidentes para que piensen antes de abrir la boca
#11 chipi4_6201696deddc9
Me encanta lo de profesora con alumno, profesores con alumnos. Joder lo normal. que un adulto se folle a un niño utilizando su posición.
Y lo de "Yo hablo siempre con propiedad” es de un semidios.
#6 Nastar
Cosas de indios
