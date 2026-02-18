José Balcázar, nuevo presidente de Perú, defendió el matrimonio infantil desde los 14 años: "Las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer"  

José Balcázar, de 83 años, defendió el matrimonio infantil durante un debate para su prohibición. "Las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer" afirmaba. “La ley lo autoriza. En otros países de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones: profesora con alumno, maestros con alumnos, entre alumnos también. Mientras no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido." Ayer Balcázar no se arrepentía de sus declaraciones "Yo hablo siempre con propiedad”