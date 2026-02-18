José Balcázar, nuevo presidente de Perú, defendió el matrimonio infantil desde los 14 años: "Las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer"  

José Balcázar, de 83 años, defendió el matrimonio infantil durante un debate para su prohibición. "Las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer" afirmaba. “La ley lo autoriza. En otros países de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones: profesora con alumno, maestros con alumnos, entre alumnos también. Mientras no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido." Ayer Balcázar no se arrepentía de sus declaraciones "Yo hablo siempre con propiedad”
#4 será igual cuando se lo oiga decir a PerroSanche, no te flipes.
#8 esta es otra noticia de RageBait que tanto gusta aqui en MNM
14 dice ... y 12 no hace tanto. Luego lo pasaron a 13 y a 16.
es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_consentimiento_sexual#España
España ha elevado en dos ocasiones la edad de consentimiento sexual: La primera, en 1995, con la reforma del código penal llevada a cabo por el gobierno socialista de Felipe González, se elevó la edad de consentimiento de 12 a 13 años.[49] La segunda, en 2015, cuando el gobierno conservador de Mariano Rajoy decidió aumentar la edad de consentimiento de los 13 a los actuales 16 años, en contra de las opiniones de otros grupos parlamentarios (como el PSOE, que proponía establecerla en 14 años, o el PNV que abogaba por establecerla en 15 años).
En Perú, la edad de consentimiento sexual es 14 años, según el artículo 173-A del Código Penal Peruano. Sin embargo, no significa que cualquier relación sexual con un menor de 18 años sea automáticamente válida o libre de sanción. Esto quiere decir que, a partir de los 14 años, una persona puede consentir legalmente una relación sexual, siempre que no exista violencia, amenaza, engaño o abuso de poder.
Por ejemplo: si dos adolescentes de
Y lo de "Yo hablo siempre con propiedad” es de un semidios.