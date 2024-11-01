edición general
7 meneos
89 clics
Jordi, el Niño Polla, protagoniza nueva desinformación como soldado que ayudó a capturar a Maduro

Jordi, el Niño Polla, protagoniza nueva desinformación como soldado que ayudó a capturar a Maduro

Una foto de un falso soldado circula en publicaciones donde dicen que ayudó en el derrocamiento y la captura del mandatario Nicolás Maduro en la intervención militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela. Quien aparece en la imagen, es en realidad el actor porno español Ángel Muñoz, conocido como ‘Jordi, el Niño Polla’. El retrato incluso fue publicado meses antes de ese operativo. Aunque la broma es evidente para muchas personas, como lo reflejan algunos de los comentarios en las publicaciones, otras creyeron que era cierto y cayeron...

| etiquetas: jordi , niño polla , bulos , desinformación , soldado , maduro
7 0 0 K 98 actualidad
9 comentarios
7 0 0 K 98 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Que haríamos sin este desmentido del bulo. Nos lo cuelan fijo.
2 K 37
#6 Ovidio
#1 Jordi, como te descuides, sí que te la cuela
4 K 57
Pertinax #7 Pertinax *
#6 Para el dolor de estómago, té con limón.
Para el dolor de espalda, té con leche.
Para el dolor de ano, te la han colao.
0 K 17
obmultimedia #8 obmultimedia
#6 y te hace un boquete que no te puedes sentar en 5 meses.
0 K 11
jonolulu #3 jonolulu
Siempre firme
1 K 23
#9 adamuz
No existe la niña coño?
0 K 16
devilinside #2 devilinside
Capturaron a Maduro con la punta del rabo
0 K 11
Trigonometrico #4 Trigonometrico
La foto de Jordi haciendo flexiones creo que es un ejercicio que todos sabemos como va a acabar.
0 K 11
johel #5 johel *
Buleros y comebulos, os han colado una fotopolla :-D
0 K 10

menéame