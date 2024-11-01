Jordi, el Niño Polla, protagoniza nueva desinformación como soldado que ayudó a capturar a Maduro

Una foto de un falso soldado circula en publicaciones donde dicen que ayudó en el derrocamiento y la captura del mandatario Nicolás Maduro en la intervención militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela. Quien aparece en la imagen, es en realidad el actor porno español Ángel Muñoz, conocido como ‘Jordi, el Niño Polla’. El retrato incluso fue publicado meses antes de ese operativo. Aunque la broma es evidente para muchas personas, como lo reflejan algunos de los comentarios en las publicaciones, otras creyeron que era cierto y cayeron...