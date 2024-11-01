Joan Manuel Serrat: "Me sorprende que hoy en día haya ese rechazo a que un obrero se llame a sí mismo obrero"

El gobierno catalán, presidido por el socialista Salvador Illa, ha entregado este lunes la Medalla de Oro de la Generalitat al cantautor Joan Manuel Serrat y la actriz Núria Espert. Las medallas ponen en valor sus largas y fructíferas trayectorias artísticas y humanas, consideradas por el govern catalán como “excepcionales que han contribuido de forma decisiva a la proyección de la cultura catalana ya los valores democráticos y humanistas”.
