Joan Manuel Serrat: "Me sorprende que hoy en día haya ese rechazo a que un obrero se llame a sí mismo obrero"

El gobierno catalán, presidido por el socialista Salvador Illa, ha entregado este lunes la Medalla de Oro de la Generalitat al cantautor Joan Manuel Serrat y la actriz Núria Espert. Las medallas ponen en valor sus largas y fructíferas trayectorias artísticas y humanas, consideradas por el govern catalán como “excepcionales que han contribuido de forma decisiva a la proyección de la cultura catalana ya los valores democráticos y humanistas”.

desde que se inventaron lo de clase media ser de clase obrera es de pobres.
(aunque la media sea pagar el duster a plazos, las vacaciones con la tarjeta, comprar las marcas en outlet... y todo echando horas como un reloj)
No es "clase obrera" sino "clase trabajadora". Obrero es el que trabaja en una obra.
La medalla por sus valores democráticos y progresistas o porque sus canciones nos siguen emocionando?
