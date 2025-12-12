JD Vance “nunca jamás olvidará” cuando Trump le dijo que tenía un pene grande

El vicepresidente JD Vance dijo recientemente en una fiesta navideña que “nunca jamás olvidará” cuando el presidente Donald Trump insinuó que él, Vance, tenía un pene grande. Es sólo el último ejemplo de la obsesión de Trump por el tamaño del pene. Mientras estaba junto a su esposa en una fiesta navideña en la Casa Blanca para el actor Sylvester Stallone, Vance dijo: “A veces (como vicepresidente), tienes estos momentos detrás de escena que nunca olvidaré por el resto de mi vida”.
Pues hay un problemilla con el tamaño: una vagina tiene de promedio unos 15 centímetros de profundidad. Todo lo que pase de ahí se queda fuera. A menos que más que echar un polvo pretendas montar una carnicería.
Por no hablar que para los cometidos de un cargo público, el tamaño de la minga es irrelevante.
EEUU quería a un pichabrava al mando, ya tiene uno. Ahora más de uno comprueba que el cerebro que hace falta para gobernar está en la cabeza y no en los testículos.
