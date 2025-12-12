JD Vance “nunca jamás olvidará” cuando Trump le dijo que tenía un pene grande

El vicepresidente JD Vance dijo recientemente en una fiesta navideña que “nunca jamás olvidará” cuando el presidente Donald Trump insinuó que él, Vance, tenía un pene grande. Es sólo el último ejemplo de la obsesión de Trump por el tamaño del pene. Mientras estaba junto a su esposa en una fiesta navideña en la Casa Blanca para el actor Sylvester Stallone, Vance dijo: “A veces (como vicepresidente), tienes estos momentos detrás de escena que nunca olvidaré por el resto de mi vida”.