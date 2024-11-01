Javier Ruiz y Sarah Santaolalla denuncian un episodio de acoso en público: “Este es el clima social que siembran algunos”

Javier Ruiz y Sarah Santaolalla han denunciado un episodio de acoso e insultos contra ellos mientras se tomaban un café en un aeropuerto. A través de sendos mensajes publicados en X, el presentador de Mañaneros 360 (La 1) y la tertuliana de dicho programa y Malas lenguas —pareja sentimental fuera de los platós— han dado parte de lo ocurrido a manos de una pareja que pasaba por la misma zona en la que ellos estaba sentados. Un desagradable episodio, a juzgar por las palabras de la analista política: “Tomarse un café es un deporte de riesgo