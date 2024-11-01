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Javier Ruiz y Sarah Santaolalla denuncian un episodio de acoso en público: “Este es el clima social que siembran algunos”

Javier Ruiz y Sarah Santaolalla denuncian un episodio de acoso en público: “Este es el clima social que siembran algunos”

Javier Ruiz y Sarah Santaolalla han denunciado un episodio de acoso e insultos contra ellos mientras se tomaban un café en un aeropuerto. A través de sendos mensajes publicados en X, el presentador de Mañaneros 360 (La 1) y la tertuliana de dicho programa y Malas lenguas —pareja sentimental fuera de los platós— han dado parte de lo ocurrido a manos de una pareja que pasaba por la misma zona en la que ellos estaba sentados. Un desagradable episodio, a juzgar por las palabras de la analista política: “Tomarse un café es un deporte de riesgo

| etiquetas: fachas , sarah santaolaaa , javier ruiz , acoso
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
mund4y4 #4 mund4y4
¿Qué lleva a una persona que entra en una cafetería a increpar a otra que solo conoce por la tele?
Ok, no te gustan sus opiniones políticas. ¿Y?
¿Vas increpando o insultando a toda la peña que no te gusta cómo piensa?

A mí la verdad es que me produce miedo que esto se ponga de moda. Con ellos y con quien sea.
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Quel #9 Quel
#4 Lleva ocurriendo desde siempre. Ni que fuera la primera vez que una figura publica tiene que lidiar con gilipollas en la vida real.
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aupaatu #3 aupaatu *
Cuando tu único progrma político es desacreditar al oponente con bulos, medias verdades y comentarios sacados de contexto y buscas,el cuanto peor mejor para los mios intereses,para los ciudadanos creando odio y desinformación, está claro que tiene consecuencias y no precisamente de convivencia pacífica y de respeto al que no es tan influenciable por la ideología machista y fascista
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josde #7 josde
#3 Los demás programas de otras cadenas no lo hacen, verdad, solo hay que ver los telediarios de algunos o magazines de mañana y tarde.
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aupaatu #8 aupaatu
#7 Cuentame esos bulos ,medias verdades y comentarios sacados de contexto de esas minorias que comentas para llegar al todos son iguales del Mantra de las derechas
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josde #10 josde *
#8 Ana Sosa, Vicente Valles,Programa Horizontes, El hormiguero y mas del facherio,
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aupaatu #12 aupaatu
#10 No se porque da que no has entedido mi comentario ya que los medios de los periodistas periodistas que mandas son a los que me refiero en el comentario .
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josde #13 josde
#12 No lo he he entendido,perdona, creía que era al revés.
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Rogue #6 Rogue
Y luego está Quequé juzgado por acoso, mientras Vito Quiles va a sus anchas increpando a diestro y siniestro.
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#2 Nasser *
Fachascal y sus camadas negras...:professor:
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hormiga_cartonera #5 hormiga_cartonera
La derecha respetando la democracia y las leyes. Da igual cuando leas esto.
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hazardum #11 hazardum
El problema con la fama es que a veces atrae a imbéciles redomados, y esta chica en los programas directamente llama idiotas a los votantes de PP y Vox, lo que es mas peligroso aun si a alguno se le cruza los cables.

Por supuesto, no estoy de acuerdo con que le insulten/acosen, me parece una locura y un absurdo total.
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Lamantua #1 Lamantua *
Ya no está de moda la patada en los huevos..? Yo lo tengo claro. Así denuncia él.
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menéame