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Javier Ruiz y Pablo Iglesias desmontan el audio de Villarejo filtrado a OkDiario

Javier Ruiz y Pablo Iglesias desmontan el audio de Villarejo filtrado a OkDiario  

Última hora desde Mañaneros 360 de TVE, donde Javier Ruiz ha respondido a la grabación de Villarejo publicada por OKdiario (Eduardo Inda).

| etiquetas: javier ruiz , pablo iglesias , audio , villarejo , okdiario
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2 comentarios
11 3 3 K 65 Desinfórmame
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues *
"Es burdo, pero si funcionó con otros..."
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
No desmonta nada sino que confirma que tal conversación entre Ruiz y Villarejos existió.

Da igual que estuviese en otra cadena, como si eso fuera distinto.
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menéame