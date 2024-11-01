Javier Milei se reunirá con Santiago Abascal durante su visita a España este fin de semana

El presidente argentino, Javier Milei, llega este viernes a España para participar el sábado en el Madrid Economic Forum 2026, una reunión de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, y reunirse con el líder de Vox, Santiago Abascal. La agenda difundida por la Presidencia argentina, como es habitual, no incluye reuniones con integrantes del Gobierno español, destaca la participación de Milei en el cierre del Madrid Economic Forum. Milei participó en junio del año pasado en este mismo foro ultraderechista.