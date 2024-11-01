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Javier Milei se reunirá con Santiago Abascal durante su visita a España este fin de semana

El presidente argentino, Javier Milei, llega este viernes a España para participar el sábado en el Madrid Economic Forum 2026, una reunión de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, y reunirse con el líder de Vox, Santiago Abascal. La agenda difundida por la Presidencia argentina, como es habitual, no incluye reuniones con integrantes del Gobierno español, destaca la participación de Milei en el cierre del Madrid Economic Forum. Milei participó en junio del año pasado en este mismo foro ultraderechista.

| etiquetas: milei , españa , economic , forum , reunion , abascal
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11 comentarios
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XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Reunión de cipayos.

Falta la Marquesa de Quirón.
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josde #6 josde
Corre @Findeton que tu mesías esta en España.
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karakol #9 karakol
La agenda difundida por la Presidencia argentina, como es habitual, no incluye reuniones con integrantes del Gobierno español

Aparte de que el tipo este está más tiempo en el extranjero que en su país, ¿no podría ir acercando posturas con el Gobierno español, buscar acuerdos comerciales, quizás algún préstamo en buenas condiciones, algo que pueda mejorar la vapuleada vida de los argentinos?

No, prefiere ir a un aquelarre fascistoide del que no va a sacar nada más que algunas fotos con el de las paguitas o la mataviejos.
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reithor #1 reithor
Fariña a precio de diesel.
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Milmariposas #5 Milmariposas
Y se la medirán para ver quién la tiene más grande (la neurona, digo)...
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#7 MenéameApesta
Reunión de pollitas acomplejadas.
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Cantro #3 Cantro
Este es como Vance. Raja de España, pero pierde el culo por venir
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karaskos #10 karaskos
Maratón de polvo boliviano.

El que pierda pasa la noche con Esperanza xD
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#4 MPR *
Creo que la noticia es duplicada, ya le he visto antes, eso o estoy sufirendo un deja vu: :roll::  media
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josde #8 josde
#4 No sale nada en el buscador de esta visita a España, este año
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#11 MPR
#8 He adjuntado la imagen que lo demuestra, aunque puede que no sea de este año.
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menéame