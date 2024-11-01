Javier Milei criticó al ambientalismo y generó polémica por sus declaraciones: "¿El planeta está para contemplarlo?"

En su discurso, el mandatario calificó de “idiotas” a los ambientalistas y cuestionó las advertencias sobre el impacto de la actividad humana en el planeta. “Dicen que vamos a romper el planeta. ¿Y para qué está el planeta? ¿El creador nos dio el planeta para contemplarlo?”, expresó ante los asistentes. Las declaraciones se dieron mientras el Presidente exponía sobre su visión económica y productiva del país. En ese contexto, planteó que los recursos naturales deben ser aprovechados para generar desarrollo y crecimiento.