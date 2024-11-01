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Javier Milei criticó al ambientalismo y generó polémica por sus declaraciones: "¿El planeta está para contemplarlo?"

Javier Milei criticó al ambientalismo y generó polémica por sus declaraciones: "¿El planeta está para contemplarlo?"

En su discurso, el mandatario calificó de “idiotas” a los ambientalistas y cuestionó las advertencias sobre el impacto de la actividad humana en el planeta. “Dicen que vamos a romper el planeta. ¿Y para qué está el planeta? ¿El creador nos dio el planeta para contemplarlo?”, expresó ante los asistentes. Las declaraciones se dieron mientras el Presidente exponía sobre su visión económica y productiva del país. En ese contexto, planteó que los recursos naturales deben ser aprovechados para generar desarrollo y crecimiento.

| etiquetas: milei , argentina , ambientalismo , ecologistas , planeta
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5 comentarios
4 0 1 K 60 actualidad
Gry #3 Gry
"Y los que vengan después que se jodan" añadió.

Luego pasó a quejarse sobre la baja natalidad. :troll:
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Findeton #5 Findeton
#3 Al revés, el problema de la ecología es un problema de derechos de propiedad. Lo que hay que hacer es definir bien los derechos de propiedad y privatizar todo terreno.
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
La cosa menos mala que tiene el neoliberalismo es que desdeña dios, patria y rey (bueno, y personas, solo ven dinero).

Pero este tío tiene lo peor del neoliberalismo con lo peor del conservadurismo.

Y encima, apoyando a lo más fascista de cada zona que encuentra.
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#2 CuiProdestHocBellum
Los líderes, los aparatos de los partidos y por lo que veo a diario los votantes de las derechas populistas actuales, son una caterva de psicópatas degenerados, avariciosos y malvados. Menuda banda. Van a arrasar el planeta como las plagas bíblicas. Y luego llorarán de que no queda nada.
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#4 unocualquierax
Subnormal profundo.
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menéame