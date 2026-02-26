edición general
9 meneos
26 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Javier Cercas: "El bulo de que el Rey monta el 23-F lo crea la ultraderecha y lo difunden la extrema izquierda y los secesionistas"

"Os recuerdo cómo empieza esto. El 20 de noviembre de 2025, en el Congreso de los Diputados se estrenó en Anatomía de un instante, la serie, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo la amabilidad de asistir. Entonces, yo dije unas palabras que luego el presidente Sánchez recogió en un tuit. Yo le dije: 'Por favor, por favor, por favor, desclasifique todo lo que hay, por favor'. Le dije: 'Mire, la interpretación del golpe no va a cambiar en nada esencial porque la verdad la sabemos y la sabemos desde hace bastante tiempo'. Disculpadme

| etiquetas: javier cercas , anatomía de un instante , desclasificar , 23f
7 2 7 K 35 actualidad
16 comentarios
7 2 7 K 35 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 unocualquierax
Nosotros no tenemos ni puta idea de lo que verdaderamente ocurrió, sólo podemos especular. Pero con juzgar cómo se ha portado ese tipo toda su vida, si tengo que apostar, apuesto a que el tío estaba en el ajo.
12 K 134
#16 fingulod
#1 El Borbón nunca ha querido trabajar. ¿Un golpe de estado que le pusiera al mando de todo? Muy cansado, no cuela.
0 K 7
Andreham #2 Andreham
Claro, claro, sí.

El dinero no es de nadie pero curiosamente nunca hay problema cuando es para beneficio del PP, la monarquía o la iglesia.
7 K 80
Kamillerix #4 Kamillerix
Qué va a montarlo él!, en todo caso pediría que se lo montasen... :troll:
3 K 39
have_a_nice_day #6 have_a_nice_day
Del artículo de Antonio Maestre: El relato público que Javier Cercas defiende trata de exonerar al monarca de cualquier responsabilidad en el 23F, algo que es escandaloso cuando sabes lo que escribió y es de conocimiento público. La trampa está en calificar como errores todo lo que hizo, solo errores, pecata minuta, pero que cuando pone negro sobre blanco los hechos traspasa esa categorización para convertirse no solo en responsable directo, no solo en dejar de ser el que paró el golpe, sino

…   » ver todo el comentario
2 K 29
Mikhail #8 Mikhail
#6 "Según lo escrito en 'Anatomía de un Instante' [...]"
Para mí ese libro ya será para siempre: Anotop at.
0 K 7
#9 Martillo_de_Herejes
#6 Al payaso que llama "gusanos" a los venezolanos que no le comían la polla a Maduro hay que creerle porque..... ¿por qué? Su opinión no vale una mierda, y su opinión escrita, para limpiarse el culo después de cagar.
0 K 7
vicvic #5 vicvic *
Por aquí también se ha difundido e insinuado ampliamente ese bulo contra la monarquia. Pero ya sabemos que hay bulos buenos, todo depende de la ideologia que los difunda :troll:
3 K 25
#3 roca
Atado y bien atado
1 K 16
pitercio #12 pitercio *
Este pelele es uno de los cabecillas del comando de choque para el blanqueamiento colectivo. Llevan una semana repitiendo como un mantra que Juan Carlos no tuvo nada que ver, cuando está probado que fue ideólogo, inductor, colaborador, beneficiario, encubridor, corrupto y corruptor.
0 K 15
#7 malarte
Existen más opciones entre que “él organizó el intento de golpe” y el que “no sabía nada”. Conociendo el ganado, (y los Borbones llevan 300 años con el único objetivo de mantenerse en el Poder) me inclino por que sabía lo que se cocía y se mantuvo expectante hasta el final, a ver si triunfaba o no. Al ver que el golpe no fue lo fulgurante que se preveía se apuntó a caballo ganador, pero que a nadie le quepa la menor duda que si el golpe hubiera triunfado el Borbon hubiera dido igualmente Jefe del Estado.
Win/win!!!
1 K 14
#10 Martillo_de_Herejes
#7 Al Rey se lo hubieran cepillado en cuanto se hubiese despistado. Una dictadura es incompatible con dos cabezas mandantes.
0 K 7
#14 fingulod
#7 Yo es la opción que veo más probable. Creo que el golpe fracasó por lo chusquero que resultó.

#10 Alfonso XIII era rey durante la dictadura de Primo de Ribera. El campechano nunca ha querido mandar. Otra cosa es robar, pero mandar... nunca ha tenido interés. Podría haber buscado durante la transición otro tipo de constitución, por ejemplo. Pero le interesó más la impunidad que el mando.
0 K 7
#15 luckyy
Javier Cercas tiene cero credibilidad, para mi, y en su día compré y leí el libro.
0 K 10
aupaatu #11 aupaatu *
El que se beneficio del intento de golpe de estado fue el emérito que pasó de ser el Rey y Generalísimo heredero del dictador de una monarquía impuesta y cuestionada ha convertirse en el personaje político mejor valorado en las décadas siguientes y el Salvador de la democracia
Y esta ecuación no creo que sea casual.
0 K 8
#13 malarte
El Rey fue nombrado por Franco para ser Jefe del Estado, igual que ahora. Juan Carlos palote no quiere Poder ejecutivo, eso para otros que es mucho trabajo, él con sus putas, sus trapicheos, su inmunidad y saber que tiene colocada a su familia hasta la eternidad tiene suficiente.
0 K 7

menéame