Jaume Ripoll confundador de Filmin, tras el boicot independentista por el documental sobre los altercados en el procés: Si lo hubiera visto antes, no lo habríamos colgado; es sesgado, malo, fallido

Jaume Ripoll confundador de Filmin, tras el boicot independentista por el documental sobre los altercados en el procés: Si lo hubiera visto antes, no lo habríamos colgado; es sesgado, malo, fallido  

Después de que independentistas iniciaran un boicot y atacaran la sede de Filmin por incluir en su catálogo el documental Ícaro: la semana en llamas, que narra los hechos de octubre del 2019, con las protestas tras conocerse la sentencia del procés su cofundador Jaume Ripoll, ha dicho que le sabe mal y que entiende “la incomodidad, el luto y la indignación de mucha gente que vivió aquellos días" y que le parece "sesgado, malo como documental. Y hay imágenes que tienen un valor histórico del momento, pero es un documental fallido”.

#3 txepel *
Doble efecto Streissand. Ni sabía de este documental hasta las protestas. Y es ver el “nosotros nos preparamos para la GUERRA” (+ luego pasarse el resto del documental llorando) para descubrir que es incluso más ridícula de lo que pude haber imaginado.
3 K 46
antesdarle #8 antesdarle *
#3 era un documental de hace cuatro años que hasta hace una semana no tenía los votos necesarios en fimaffinity para que apareciera con una nota. Ahora si, lo han votado 36 personas. Vamos que si solo lo han votado 36 personas con todo este show es que el documental importa entre poco y nada.
0 K 12
Battlestar #6 Battlestar
Si solo se hicieran y publicaran documentales "buenos" este seria un mundo mejor xD
1 K 21
Gotsel #4 Gotsel
Boicot vale, pero esos indepes por la paz que atacan a una empresa para tratar de censurar lo que no les gusta son escoria.
1 K 20
orangutan #2 orangutan
Este es el documental bueno www.youtube.com/watch?v=UfhU0x_y_fA
0 K 12
antesdarle #7 antesdarle
Puedes boicotear no viendo un contenido o darte de baja de una plataforma pero atacar una sede es de estar bastante cucú.
0 K 12
a69 #10 a69
Vaya, ahora nos vamos a quedar sin la segunda parte : " las fuerzas armadas de Israel liberando Gaza" y la tercera "La gloriosa legión del ICE limpiando chusma en EEUU", todo por la cultura woke de la cancelación!!!
0 K 11
#5 encurtido
Antes de todo esto desconocía la existencia del documental. Después de que una panda de tarados con ganas de liarla vandalicen un local pensaba que el documental era una mierda. Ahora además, creo que Jaume Ripoll es un mierda y por extensión su empresa filmin.

Este acto es como un maremoto de mierda que todo lo empercude.
0 K 7
GonzaloGarcíaTorres #9 GonzaloGarcíaTorres
Prohibiendo docus los nacional socialistas
2 K -15

