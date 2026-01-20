Jaume Ripoll confundador de Filmin, tras el boicot independentista por el documental sobre los altercados en el procés: Si lo hubiera visto antes, no lo habríamos colgado; es sesgado, malo, fallido  

Después de que independentistas iniciaran un boicot y atacaran la sede de Filmin por incluir en su catálogo el documental Ícaro: la semana en llamas, que narra los hechos de octubre del 2019, con las protestas tras conocerse la sentencia del procés su cofundador Jaume Ripoll, ha dicho que le sabe mal y que entiende “la incomodidad, el luto y la indignación de mucha gente que vivió aquellos días" y que le parece "sesgado, malo como documental. Y hay imágenes que tienen un valor histórico del momento, pero es un documental fallido”.