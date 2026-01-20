edición general
'Indepes' atacan la sede de Filmin por un reportaje sobre la labor de la policía tras el 1-O

a plataforma en streaming Filmin, la principal plataforma de cine nacida en Barcelona, lleva días siendo objeto de críticas y de una campaña de boicot por una parte del independentismo por tener en su catálogo un documental sobre la labor de los policías antidisturbios durante las protestas independentistas tras la sentencia del Tribunal Supremo en la causa del procés. Este martes, además, su sede ha amanecido con una gran pintada donde se les señala como «colaboracionistas con la represión española». La pintada lleva la firma NS! *X, símbolo

ehizabai #1 ehizabai *
A muerte con el derecho de autodeterminación de Ucrania.
Pero más cerca, ni hablar. Nunca. Antes roja que rota. La unidad de España es un bien moral. Serán nazis los catalanes. Y los vascos sedientos de sangre de niños.
Y viva las fuerzas del orden.
Cómo se parecen Rusia y España... Imperios venidos a menos con problemas de autoestima.
7 K 75
woody_alien #2 woody_alien
#1 Ya les dimos un par de provincias al Hassan II, ahora le daremos un par mas a Trump pues las Canarias son necesarias para la seguridad nacional de EE.UU.
0 K 12
#3 encurtido
#1 Tus copiapegas a veces están muy forzados.
6 K 45
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Con una escoba se les ahuyenta, lo que no se comenta es el drama de las familias que tienen que sufrir y bregar con semejantes cabestros
1 K 18
SantiH #7 SantiH
#5 son catalanazis haciendo el catalanazo (y viceversa).

Nada nuevo cara al lazo.
2 K -8
#4 pirat
Igual los catalanes y vascos podrían plantear "comprar" su propia tierra a los españoles... que aún están esperando cobrar lo pactado por la Florida con los yankis a quienes ayudaron a independizarse...
0 K 9
#6 eqas
Ya están tardando en mudar la sede social, fiscal, etc. Seguro que la mayoría de los empleados puede teletrabajar.
3 K 6

