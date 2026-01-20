'Indepes' atacan la sede de Filmin por un reportaje sobre la labor de la policía tras el 1-O

a plataforma en streaming Filmin, la principal plataforma de cine nacida en Barcelona, lleva días siendo objeto de críticas y de una campaña de boicot por una parte del independentismo por tener en su catálogo un documental sobre la labor de los policías antidisturbios durante las protestas independentistas tras la sentencia del Tribunal Supremo en la causa del procés. Este martes, además, su sede ha amanecido con una gran pintada donde se les señala como «colaboracionistas con la represión española». La pintada lleva la firma NS! *X, símbolo