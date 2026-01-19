edición general
Filmin, tras el boicot por el documental sobre los altercados del ‘procés’: “Programar una película no equivale a suscribir su enfoque”

La programación en Filmin del documental Ícaro: la semana en llamas ha desatado una campaña de boicot promovida a través de las redes sociales. “Programar una película no equivale a suscribir su enfoque”, ha manifestado la plataforma, creada en 2007, con sede en Barcelona. El reportaje documental da voz a diversos agentes y mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), conocidos como antidisturbios, de la Policía Nacional. “Teníamos la sensación de que aquello era una guerra, y en una guerra el enemigo busca bajas, cuantas más bajas me

#1 DenisseJoel
¿Qué pretenden conseguir con el boicot? ¿Hacerle publicidad, como ya hicieron con el último libro de Soto Ivars? Tenemos a la ultraderecha cerca del 20%, igual es el momento para dejar de hacer el gilipollas.
