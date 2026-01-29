edición general
Japito nunca se sacó el carné y ya lo tiene suspendido hasta 2051: una luz fundida del coche delata en A Coruña a este delincuente de récord

Un defecto en una luz derivó en la enésima sanción a Japito. Este es el alias de Benjamín López Rojo, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad que batió hace más de una década el récord de condenas por delitos relacionados con el tráfico en España. Con 21 años, este vecino de Carballo (A Coruña) ya acumulaba más de cien delitos de todo tipo: desde hurtos a intentar atropellar a unos policías. En 2013, consiguió el dudoso mérito de convertirse en la persona con más condenas por ir al volante en todo el Estado... y eso que nunca...

| etiquetas: japito , lópez rojo , carné suspendido , récord , luz fundida , ebrio
11 comentarios
woody_alien #2 woody_alien
el hombre superaba la tasa máxima de alcoholemia permitida, llevaba un arma en el coche y nunca se había sacado el carné.

Le hemos fallado como sociedad.
#3 uvi
#2 Y encima tuvo suerte de que no abrieran el maletero y encontraran la coca y el cadaver.
Spirito #7 Spirito
#2 ¿Ya estamos sacando paticas?
Connect #5 Connect
Pues con ese currículum no me cabe ninguna duda de que seguirá conduciendo sin carnet.
omegapoint #9 omegapoint
#5 es que no dejan que se lo saque.....
#4 Tensk
Pero luego algunos se oponen a que se meta en la cárceles a reincidentes como este peligro en la carretera.
devilinside #11 devilinside
#4 Coño, que acababa de cumplir la última condena, debía estar celebrándolo
#6 poxemita
En estos casos deberían también crujir también al dueño del coche (si no es robado, claro) y requisarselo, claro está.
#10 Semar80
#6 puedes tener un coche en propiedad aunque no tengas carnet, no se porque das por sentado que el coche no es suyo :roll:
#8 El_Almondigas
Que joputa el japito :-D
